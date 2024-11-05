Sosyal medya fenomeni Mia Dio'nun sözleri tepki çekti! Hak veren de vardı, tepki gösteren de... "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

Instagram'da 794 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mia Dio son yaptığı paylaşımında ilişkilerinde banka bakiyesinin önemini vurguladı ve 24 milyon izlenmeye ulaştı. İlk başlarda partnerinin maddi durumundan çok duygusal bağa öncelik verdiğini itiraf eden fenomen isim maddi zorlukların ve düşüncesiz harcamaların ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğinin farkına vardı. Maddi zorlukların ilişki yaşama tarzını değiştirme konusunda etkili olduğunu ifade eden Dio, artık maddi durumun önemli olduğunu dile getirdi.

PARA DA EN AZ AŞK KADAR ÖNEMLİ

Romantik ve duygusal bağın hâlâ kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Dio, "Elbette romantik ve duygusal bağlar hâlâ önemli, ancak maddi açıdan başarılı olmayan biriyle ciddi olarak ilişki yaşamayı düşünmem. Ama para da en az aşk kadar önemli" dedi.

Geçmişte erkek arkadaşlarının maddi durumları yüzünden onlarla ayrıldığını itiraf eden Dio, "Duygusal olarak iyi bağ kurduğum ve çok cömert olan bir sevgilim vardı. Ancak ilişkimizi bir adım öteye taşıyıp birlikte yaşamayı konuşmaya başladığımızda, onun çok borçlu olduğu ve son derece pervasız bir harcamacı olduğu ortaya çıktı. Benim için sorumluluk ön plandadır ve partnerime değer vermeme rağmen, bu uzun vadeli bir partnerde istediğim bir özellik değildi. Bu yüzden ondan ayrıldım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

24 milyon izlenmeye ulaşan gönderi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir noktada kesinlikle haklı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aşk mı para mı? Aşk her zaman ön plandadır" yorumunda bulundu.