30 yaşındaki öğretmenin reşit olmayan öğrencisiyle okul bahçesinde öpüşürken yakalandı! Müdüre skandal sözler: "Kocama söylemeyin"

MYNET|DIŞ HABERLER KOAT Action 7 News'in haberine göre, bir lisede görev yapan 30 yaşındaki Michaela Ford isimli öğretmen cinsel taciz ve küçük yaştaki bir çocukla cinsel ilişki de dahil olmak üzere yedi suçtan Cuma günü tutuklandı. Yerel medya kuruluşunun elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Ford'un öğrencisiyle okul bahçesi içerisinde öpüştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ

Okul müdürü, Ford ve reşit olmayan öğrencisini okul bahçesinde öpüşürken gördü. Ford'a daha sonrasında okulda bulunan güvenlik kameraları izlettirildi. Uygunsuz hareketini kabul eden Ford kendisiyle yüzleştirildiğinde okul müdüründen kocasına söylememesini istedi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Ford'un görevden ulaştırıldığı belirtildi.