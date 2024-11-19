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  4. 30 yaşındaki öğretmenin reşit olmayan öğrencisiyle okul bahçesinde öpüşürken yakalandı! Müdüre skandal sözler: "Kocama söylemeyin"

30 yaşındaki öğretmenin reşit olmayan öğrencisiyle okul bahçesinde öpüşürken yakalandı! Müdüre skandal sözler: "Kocama söylemeyin"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 15:14
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico bölgesindeki bir okulda, 30 yaşındaki evli bir öğretmen ve ismi açıklanmayan reşit olmayan öğrencisi arasındaki uygunsuz ilişki ifşa edildi. Öğretmen ve öğrencinin okul bahçesinde öpüştüğü anlara okul müdürü tanıklık edince öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Müdürün görmesinden sonra öğretmeninin "Kocama söylemeyin" demesi de ayrıca tepki çekti.

30 yaşındaki öğretmenin reşit olmayan öğrencisiyle okul bahçesinde öpüşürken yakalandı! Müdüre skandal sözler: "Kocama söylemeyin"

MYNET|DIŞ HABERLER KOAT Action 7 News'in haberine göre, bir lisede görev yapan 30 yaşındaki Michaela Ford isimli öğretmen cinsel taciz ve küçük yaştaki bir çocukla cinsel ilişki de dahil olmak üzere yedi suçtan Cuma günü tutuklandı. Yerel medya kuruluşunun elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, Ford'un öğrencisiyle okul bahçesi içerisinde öpüştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ

Okul müdürü, Ford ve reşit olmayan öğrencisini okul bahçesinde öpüşürken gördü. Ford'a daha sonrasında okulda bulunan güvenlik kameraları izlettirildi. Uygunsuz hareketini kabul eden Ford kendisiyle yüzleştirildiğinde okul müdüründen kocasına söylememesini istedi. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Ford'un görevden ulaştırıldığı belirtildi.

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