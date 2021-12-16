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Düğünde beyzbol oynamaya karar verdiler! Sonu acı bitti

16.12.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarah isimli bir gelin ve Matt adındaki damat düğünlerinde beyzbol oynamaya karar verdi. Gelin sert bir vuruş yapıp kocasının kasıklarına bir top isabet ettirdikten sonra TikTok'ta viral oldu. Davetliler duruma kahkaha atarak tepki verirken damat ise alanda koşarak acısını dindirmeye çalıştı.

Düğünde beyzbol oynamaya karar verdiler! Sonu acı bitti

İngiltere’de gerçekleşen düğün eğlenceli anlara sahne oldu. Gelin ve damat davetlilerle birlikte beyzbol oynamak istedi. Ancak gelinin vuruş yaptığı sırada ilginç bir olay yaşandı. Gelinin kız kardeşi Hailey MacDonald, düğündeki o anları kaydetti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Damadın acı dolu anları sosyal medyada gündem yarattı.

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“EKSTRA SERT VURDUĞUNA EMİNİM”

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Kız kardeş Hailey MacDonald, gelin sopanın topa değdiğini anladığı anda daha sert vurduğunu söyledi ancak damadın kasıklarını hedef almadığını ifade etti. Videoyu çektikten sonra Hailey, ilk başta Facebook'ta paylaştığını ve burada birkaç kez görüntülendiğini ancak geçen hafta TikTok hesabında paylaştığını ve videonun viral hale geldiğini söyledi.Eğlenceli görüntüler 450.000'den fazla kez izlendi.

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