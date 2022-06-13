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Düğünde can pazarı! Kullandığı taksiyi davetlilerin üzerine sürdü: 20 yaralı

13.06.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir düğünde dehşete düşüren anlar yaşandı. Alkollü olan K.K., öncede kavga çıkardığı ardından ise kullandığı ticari taksiyi, düğündeki davetlilerin üzerine sürdü. Ortalığı savaş alanına çeviren olayda 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Hacıbey TOKİ'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara'dan düğüne gelen K.K. (35) isimli alkollü vatandaş ile davetliler arasında tartışma yaşandı. Düğün sahipleri ise K.K. ve yanındaki M.K. (46) ile K.A'yı (21) tören alanından uzaklaştırdı.

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ARACINI KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Ancak yaşanan olayın ardından K.K., bir süre sonra geri döndü ve kullandığı ticari taksisini kalabalığın üzerine sürdü. K.K. daha sonra olay yerinden kaçmak istediği sırada park halindeki bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Kazanın ardından düğünde bulunanlar vatandaşlar, sürücü K.K. ile yanında bulunan M.K. ve K.A.'yı darp etti. Olayda 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

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DÜĞÜN ALANI CAN PAZARINA DÖNDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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Düğüne katılan davetlilerden D.Ş. (60), S.O. (51), S.O. (3), H.C. (14), Z.Ş. (25), E.N.Ş. (6), G.M. (62), K.K. (35), M.K. (46), K.A. (21), G.E. (8), E.Ş. (33), V.U. F.M., K.K.Ş. (4), K.O. ve M.M. yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 4'ü çocuk 20 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların kolunda bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

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Çok sayıda polisin katıldığı bölgede olay kısa sürede kontrol altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokakta inceleme yapıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Sürücü K.K ile yanında bulunan K.A. gözaltına alındı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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