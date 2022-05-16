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Düğünde dekoltesiyle olay yarattı! Gelinliği damadı bile şoke etti

16.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’da gerçekleşen bir düğün töreninde sosyal medyaya damga vuran ilginç anlar yaşandı. Düğün salonuna elindeki çiçekle yalnız başına giren gelin adım adım damadın yanına ilerledi. Ancak damadın gelini ve gelinliği gördüğü anda verdiği tepki herkesi şaşırttı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen bir düğün töreni sosyal medya kullanıcıları arasında bir anda viral oldu. Düğünden önce gelinliği görmeyen damat, tören sırasında müstakbel eşiyle karşılaştığında şoke oldu. Dekolteli gelinliğiyle dikkatleri çeken gelini uzun bir süre inceleyen damat, neye uğradığını şaşırdı. Nikah töreninden sonra güçlükle yerine oturan damadın hareketleri sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

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KONUKLAR NE OLDUĞUNU ANLAMADI

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Gelin dekolteli gelinliğinin yarattığı şaşkınlığı umursamadan düğüne ve eğlenmeye devam etti. Konuklar ise uzun bir süre ikili arasında neler yaşandığını anlamaya çalıştı.

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