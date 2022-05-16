Düğünde dekoltesiyle olay yarattı! Gelinliği damadı bile şoke etti

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen bir düğün töreni sosyal medya kullanıcıları arasında bir anda viral oldu. Düğünden önce gelinliği görmeyen damat, tören sırasında müstakbel eşiyle karşılaştığında şoke oldu. Dekolteli gelinliğiyle dikkatleri çeken gelini uzun bir süre inceleyen damat, neye uğradığını şaşırdı. Nikah töreninden sonra güçlükle yerine oturan damadın hareketleri sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

KONUKLAR NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Gelin dekolteli gelinliğinin yarattığı şaşkınlığı umursamadan düğüne ve eğlenmeye devam etti. Konuklar ise uzun bir süre ikili arasında neler yaşandığını anlamaya çalıştı.



