Düğünde gelin ve damat bir anda kavga etmeye başladı! Tokatlar havada uçuştu... Davetliler bile ayıramadı

Hindistan’da bir düğün törende yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler damadın geline zorla bir şeyler yedirmeye çalıştığı anlarla başladı. Damadın hareketine tepki gösteren gelin onu itti. Gelinin hareketine sinirlenen damat ise ona tokat atmaya başladı. İkili arasındaki kavga kısa sürede hararetlendi.

DAVETLİLER MÜDAHALE ETTİ

Gelin ve damadın sahnede birbirine tokat atması üzerine davetliler bir süre ciddi olup olmadıklarını anlamak için bekledi. Ancak ikilinin arasındaki kavganın şiddetlenmesi üzerine duruma müdahale etmek için harekete geçtiler. Davetlilerin müdahalesi bile ikilinin ayrılması için yeterli olmadı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “En özel günlerini bu şekilde rezil etmeleri çok ilginç” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen bir boks maçı izledim” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Lütfen bana bunun gerçek olmadığını söyleyin” dedi.