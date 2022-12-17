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Düğünde gelin ve damat bir anda kavga etmeye başladı! Tokatlar havada uçuştu... Davetliler bile ayıramadı

17.12.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’daki bir düğün töreninde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir gelin ve damadın düğündeki davetlilere aldırış etmeden kavga ettikleri anlar kullanıcıların ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise yaşananları eleştirdi.

Hindistan’da bir düğün törende yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler damadın geline zorla bir şeyler yedirmeye çalıştığı anlarla başladı. Damadın hareketine tepki gösteren gelin onu itti. Gelinin hareketine sinirlenen damat ise ona tokat atmaya başladı. İkili arasındaki kavga kısa sürede hararetlendi.

DAVETLİLER MÜDAHALE ETTİ

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Gelin ve damadın sahnede birbirine tokat atması üzerine davetliler bir süre ciddi olup olmadıklarını anlamak için bekledi. Ancak ikilinin arasındaki kavganın şiddetlenmesi üzerine duruma müdahale etmek için harekete geçtiler. Davetlilerin müdahalesi bile ikilinin ayrılması için yeterli olmadı.

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Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “En özel günlerini bu şekilde rezil etmeleri çok ilginç” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Resmen bir boks maçı izledim” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Lütfen bana bunun gerçek olmadığını söyleyin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan düğün

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