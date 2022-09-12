Düğüne gitmek zorunda kalınca maçı telefondan izledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

TikTok’ta yaptıkları çift paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Dani ve Blake Russell çifti iki yıl önce evlenmişti. İkiliden Dani ilk evlilik yıl dönümlerinde eşi Blake’in düğünleri sırasında Amerika futbolu izlediği anları paylaşmıştı. İki yılın sonra Dani bir kez daha Amerikan futboluna olan tutkusunu gösterdi ve bu kez kayınbiraderinin düğününde telefonun başına geçti.

“BUNU YAPTIĞINA HÂLÂ İNANAMIYORUM”

TikTok’tan kardeşinin düğünde maç izleyen kocasını paylaşan Dani, “Kocamın düğünde bunu yaptığına hâlâ inanamıyorum” notunu ekledi. Paylaşılan görüntüler Blake'in gizlice Penrith Panthers ve Cronulla Sharks NRL maçını izlediği anları gösterdi. 24 saatten kısa bir süre içinde Dani’in gönderisi 80 binden fazla görüntüleme aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, çiftin ikinci çocuğuma hamile olan Dani’yi final sezonu olduğu için Blake’i rahat bırakması konusunda destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Finaller olduğu için adam haklı! Onu rahat bırakın” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben olsam aynı şeyi yapardım” yorumuyla destek oldu.



