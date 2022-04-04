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Düğünün öncesinde sevgilisinin bilgisayarında çıplak fotoğraflar buldu! “Cinsel içerikli film oluşturmak için...”

04.04.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan Maria isimli bir kadın düğün arifesinde sevgilisinin bilgisayarında gizli bir klasör olduğunu keşfetti. Sevgilisinin iş arkadaşlarının çıplak fotoğraflarını bir klasöre kaydettiğini ve fotoğrafları cinsel içerikli bir film oluşturmak için sakladığını öğrenen Maria, düğünü iptal ettiğini açıkladı.

Düğünün öncesinde sevgilisinin bilgisayarında çıplak fotoğraflar buldu! “Cinsel içerikli film oluşturmak için...”

İngiltere’de erkek arkadaşıyla evlilik hazırlığında olan Maria isimli bir kadının sosyal medyadan yaptığı paylaşım herkesi şaşkına çevirdi. ‘Lifebymaria’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşım yapan bir kadın sevgilisinin bilgisayarında işyerindeki kadınların çıplak fotoğraflarını bulduğunda evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. 25 yaşındaki kadının paylaşımı kısa sürede popüler oldu ve gönderi 720 binden fazla izlenmeye ulaştı.

FOTOĞRAFTAKİ KADINLARI TANIYORDU

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Sevgilisinin bilgisayarında bulunan çıplak kadın fotoğraflarına yakınlaştığında ise hepsinin tanıdık ve erkek arkadaşının şirketinde beraber çalışan kadınlar olduğunu fark etti. Erkek arkadaşının fotoğrafları kabul etmesi üzerine yaptıklarını itiraf eden genç adam, cinsel içerikli bir film oluşturduğunu ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Erkek arkadaşının bilgisayarında bulduğu fotoğrafların sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Maria, evlilik kararından vazgeçtiğini söyledi. Yarım milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Maria, takipçilerinden yardım istedi. Takipçilerinin büyük bir bölümü genç kadını kararından dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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