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Duman'ın solisti Kaan Tangöze, AK Parti etkinliğinde şarkılarının çalınmasına kızdı! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bakın ne dedi

06.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duman'in solisti Kaan Tangöze geçtiğimiz akşam konser verdiği sahnede ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının AK Parti organizasyonunda kullanılmasına tepki gösterdi. Kaan Tangöze'nin sitem dolu sözlerine AK Parti'den jet yanıt geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, konuya dair açıklama yaptı.

Duman'ın solisti Kaan Tangöze, AK Parti etkinliğinde şarkılarının çalınmasına kızdı! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bakın ne dedi

Sakarya'da 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması' ismiyle düzenlenen etkinlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası eşliğinde selamladı.

Duman'ın şarkısının etkinlikte yer alması sosyal medyada gündem oldu. Duman solisti Kaan Tangöze de konser sırasında konuya dair açıklama yaptı.

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DUMAN GRUBU 'SEÇİMDEN SONRA' DEDİ

Tangöze açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız, stadlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık" dedi.

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AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YANIT VERDİ

Kaan Tangöze'nin sözleri sonrası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise hemen açıklama yaptı. İnan sosyal medyadaki paylaşımında şunları söyledi:

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"Sakarya 'ilk oyum' etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay’ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun Senden Daha Güzel parçası olmuştur. Erdem Bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz. DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez. Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman’ın Senden Daha Güzel parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.

'Seçimden sonra haklarımızı arayacağız' ifadesi, muhalefetin 'Yargılanacaksınız' söyleminin 'sanatçı' lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır."


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