Menzil şeyhinin gösterişli şovu gündem oldu! Lüks araç, şemsiye tutan yardımcı...

Menzil şeyhinin gösteriş içeren ve lüks yaşantısını ortaya koyan video sosyal medyada tartışma konusu oldu.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Menzil şeyhi Muhammet Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp El Hüseyni'nin lüks aracı ve kendine bir kişinin şemsiye tutması dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan videonun cemaate bağlı biri tarafından çekildiği belirlendi. Birçok kullanıcı şeyhin oğlunun bu kadar lüks içinde yaşamasına tepki gösterdi.

Kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren videoda aracın fiyatının 20 milyon olması ise akıllara durgunluk verdi.







