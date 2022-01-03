MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dün gece MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te duygusal anlar 'Psikolojik sorunlar yaşadım'

Dün gece MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te duygusal anlar 'Psikolojik sorunlar yaşadım'

03.01.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 2 Ocak Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Finale doğru adım adım giden MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Burcu, Hasan ve Tahsin tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Yarışmacılar iki ayrı turda en yüksek puana ulaşmak için mücadele etti. Yarışmacıların kaderini ise uskumru dolması belirledi. Tadımlardan sonra ise ünlü şeflerin verdiği puanlar toplandı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.

Dün gece MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te duygusal anlar 'Psikolojik sorunlar yaşadım'

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Final yapmaya hazırlanan MasterChef'te haftanın eleme adayları Burcu, Hasan ve Tahsin yarışmaya devam edebilmek için iki ayrı turda tezgah başına geçti. Şeflerin oylamasında ise en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef Türkiye 2021'e veda etti.

ELEME GECESİNDE BÜYÜK MÜCADELE

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Burcu, Tahsin ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Yarışmacılar şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmak ve elenmemek için büyük mücadele verdi.

mt2

Yarışmanın ilk etabında yarışmacılar, şeflerin verdiği ana ürün olan kestaneyi kullanarak güzel tabaklar çıkarmaya çalıştı. İlk etap sonunda şefler tadım yaptı ve performansa göre yarışmacıları puanladı. MasterChef eleme gecesindeki ilk turda Tahsin 23, Hasan 22 ve Burcu ise 10 puan topladı.

mt1

ŞEFLERDEN EN YÜKSEK PUANI ALDI!

MasterChef eleme gecesindeki ikinci turda ise yarışmacılardan Somer Sivrioğlu'nun tarifiyle uskumru dolması yapmaları istendi.

271211559_971285613819741_5331951995476470273_n

Verilen süre sonunda ünlü şefler, yarışmacıların yemeklerini tadarak puanlarını verdi. İki turda da şeflerden en yüksek puanı alan isim Tahsin oldu. Toplamda 45 puana ulaşan Tahsin, MasterChef'te ilk 5 yarışmacı arasına girmeyi başardı.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Şeflerin oylamaları sonucunda Burcu toplamda 27, Hasan ise 36 puan aldı. Böylece MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Burcu Önal oldu.

271001161_1960178857487389_7793153415507943165_n

GÖZYAŞLARIYLA MASTERCHEF'E VEDA ETTİ

Şeflerin elendiğini açıklamasından sonra veda konuşması yapan Burcu duygusal anlar yaşadı. MasterChef'ten elenen Burcu veda anında gözyaşlarını tutamadı.

burcu3

"PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIM"

Burcu, "Buraya şampiyon olmak için geldim ama en büyük amacım pijamayla evden çıkan Burcu'nun olduğunu göstermekti. Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.

burcu4

Ünlü şefler ise Burcu'ya sarılarak veda etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekoltesi beğenilmedi! Yorum yağdıGöğüs dekoltesi beğenilmedi! Yorum yağdı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı 16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ohhhhhhhhhhhhh. Hele şükür gitti. Yarından itibaren ÜÇ GÜN DAVUL ÇALDIRACAĞIM ... Hatta hatta bence milli bayram ilan edilmeli. Çok itici bir karakterdi.
@ibt27 dilarayı ne yapacağız???? bundan beter
eğer bu yarışmada adalet varsa ve kurgu değilse yemeklere oy verilirken hangi yemeği kimin yaptığı gizli olsun..şefler taddıkları yemeğin kime ait olduğunu bilmesin bak o zaman kim kaç puan alıyor!!!.. onun için baştan sona kurgu.. hikaye
şu yorumdan yola çıkarak söylüyorum; sende çok makbul bir karakter değilsin

En Çok Okunan Haberler

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksü'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

RTÜK harekete geçti! Sıra dışı kostümleri tartışma yarattı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

16 yıl sonra müziğe geri döndü! Yılbaşı ekranında hüsrana uğradı

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.