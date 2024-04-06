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    4. "Dune" üçlemesi tamamlanıyor! Serinin üçüncü filmi için hazırlıklar başladı... Senaryosunun üzerinde çalışılıyor

    "Dune" üçlemesi tamamlanıyor! Serinin üçüncü filmi için hazırlıklar başladı... Senaryosunun üzerinde çalışılıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 15:48
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    Denis Villeneuve imzalı "Dune: Part Two"nun vizyona girmesinden serinin üçüncü halkası için çalışmaların başladığı ifade edildi. İlk iki filmiyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan serinin Dune Part Three (Dune 3) için senaryo çalışmalarına başlandı.

    Frank Herbert'in 1965 tarihli orijinal romanından uyarlanan Dune serisinin ilk iki filminden sonra "Dune Mesihi" kitabından uyarlanacak olan üçüncü film onaylandı.

    Ağustos ayındaki Empire röportajında Villeneuve, üçüncü Dune filminin senaryosu için çalışmalara başladığını söyleyerek, "Dune: Messiah, insanların Paul Atreides'i bir kahraman olarak algılamasına tepki olarak yazılmıştır. Onun yapmak istediği şey bu değildi. Benim uyarlamam onun aslında bir uyarı olduğu fikrine daha yakın. Bundan sonra ise kitaplar daha ezoterik hale geliyor. [Üçüncü Bölüme gelince] yazdığım bir şeyler olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dune filmi dune serisi
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