Dünya atmosferinde korkutan tespit! Solunum ve kalp hastalıklarını tetikleyebilir

Gezegenimiz Dünya gün geçtikçe yaşlanıyor. Dünya'nın atmosferini sürekli inceleyen bilim insanları ise çok şaşırtıcı bir tespitte bulundu. Tespite dair çalışma Science dergisinde yayınlandı.

DÜNYA ATMOSFERİNDE YENİ BİR TÜR AŞIRI REAKTİF MADDE

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre bilim insanları, dünya atmosferinde insan sağlığına ve küresel iklime tehdit oluşturabilecek yeni bir tür aşırı reaktif madde tespit etti.

Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, birbirine bağlı üç oksijen atomuna sahip kimyasal bileşiklerin (trioksitler) atmosferik koşullar altında oluştuğunu gösterdi. Trioksitler, birbirine bağlı iki oksijen atomuna sahip olan ve onları genellikle yanıcı ve patlayıcı yapan peroksitlerden bile daha reaktif.

Atmosferde peroksitlerin var olduğu biliniyor ve trioksitlerin de atmosferde olabileceği tahmin ediliyordu, ancak bu şimdiye kadar hiçbir zaman kesin olarak kanıtlanamadı.

Kopenhag Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Profesör Henrik Grum Kjærgaard, "Şu anda başardığımız şey bu. Keşfettiğimiz bileşiklerin türü, yapılarında benzersizdir ve aşırı derecede oksitleyici olduklarından, büyük olasılıkla henüz ortaya çıkarmadığımız bir dizi etki getiriyorlar." dedi.

SOLUNUM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARA YOL AÇABİLECEK! İKLİM ÜZERİNDE ETKİYE SAHİP

Araştırma ekibi, hidrotrioksitlerin, sağlık için tehlike oluşturan ve solunum ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabilecek havadaki küçük partiküllere (Aerosoller) nüfuz edebileceği iddiasında. Prof Kjærgaard, "Muhtemelen aerosollere girecekler ve burada yeni etkilere sahip yeni bileşikler oluşturacaklar" dedi.

Araştırmacılara göre, hidrotrioksitlerin kaç aerosolün üretildiğini etkileme olasılığı da yüksek. Bu da iklim üzerinde bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, hidrotrioksitlerin keşfinin, bilim insanlarının yaydığımız kimyasalların etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacağını umuyor.

"HER ZAMAN ETRAFTAYDI, SADECE BİLMİYORDUK"

Prof Kjærgaard son olarak, "Bu bileşikler her zaman etraftaydı, sadece bilmiyorduk. Ancak şu anda bileşiklerin oluştuğuna ve belirli bir süre yaşadığına dair kanıtlarımız olması, etkilerini daha hedefe yönelik olarak incelemenin ve tehlikeli oldukları ortaya çıkarsa yanıt vermenin mümkün olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



