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Dünya bu adamı konuşuyor! Çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini test ediyor

28.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan bir adam, sosyal medya “Çiğ et deneyi” isimli sosyal medya hesabı üzerindne ilginç bir meydan okuma başlattı. Kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran adan çiğ et yiyerek ne kadar süre hayatta kalabileceğini test ettiğini dile getirdi. Deneydeki amacını "5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağını görmek" olarak ifade eden genç adam, deneyinin 76. gününde olduğunu ve bugüne kadar domuz pastırmasından çiğ balığa kadar her türlü eti yediğini söyledi.

Dünya bu adamı konuşuyor! Çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini test ediyor

Çiğ etin barındırdığı bakteriler nedeniyle insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği uzmanlar tarafından sıklıkla açıklanıyor. Ancak uzman görüşlerinin aksine ismi açıklanmayan bir adam sosyal medya hesabından bilimsel verilerini test eden bir deneye imza attı. Bakterilerden ölene kadar her gün süpermarketten aldığı çiğ etleri yiyeceğini söyleyen adam, bu deneyi yapmaktaki amacını "5 gün mü yoksa 500 yıl mı yaşayacağımı görmek" ifadeleriyle açıkladı.

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“KIYMA EN SEVDİĞİM YEMEK”

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22 Kasım 2021 tarihindne itibaren her türlü çiğ eti tükettiği sosyal medya hesabından paylaşım yapan adam, deneyinin 76. gününde. Paylaşımları yapan adam, önceden 'çoğunlukla sebze tükettiğini' ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını, bunun üzerine beslenmeyle ilgili çalışmaya başladığını ve kendisini iyileştirmek için ete bağımlı hale geldiğini' açıkladı.

Deneyin ilk gününden itibaren çiğ balık ve tavuk göğsü de dahil olmak üzere pek çok besin grubu denediğini ifade eden adam son gönderisine, “76. Gün - parçalanmış inek eti ve koyun sütü. Düşük maliyeti, bir kiloyu 4 dakika gibi bir sürede tüketme, 800 kalorilik ineği ve mükemmel bir şekilde sindirme kolaylığı nedeniyle kıyma en sevdiğim yemek haline geldi." notunu ekledi.

“AĞRILARIM AZALDI”

Adam, "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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