Çinli bilim insanlarından ‘NeoCov’ uyarısı: “Daha ölümcül, enfekte olan her üç kişiden biri ölüyor”

Çinli bilim insanlarının yüksek ölüm ve bulaşma hızına dikkat çektikleri NeoCov virüsü, yeni bir virüs değil. MERS-COV virüsüyle bağlantılı olduğu iddia edilen NeoCov özellikle 2012-2015 yılları arasında Orta Doğu’da keşfedilmiş ve küçük çaplı bir salgın yaratmıştı. Yapılan incelemelerde virüsün insanlarda koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 ile de benzerlik özellikler taşıdığı ortaya çıktı.

HENÜZ İNSANLARA BULAŞMADI

Bilim insanları, NeoCov'nin bir yarasa popülasyonunda keşfedildiğini söyleyerek henüz bu hayvanlar arasında yayıldığı belirtildi. BioRxiv web sitesinde yayınlanan önizlemede, NeoCoV ve onun yakın akrabası PDF-2180-CoV'nin insanları enfekte edebileceğinden bahsedildi. Vuhan Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi Biyofizik Enstitüsü'nden bilim insanlarına göre ise, virüsün insan hücrelerine sızabilmesi için sadece bir mutasyon yeterli.

YÜKSEK ÖLÜM ORANI RİSKİ TAŞIYOR

Koronavirüsle bağlantısı keşfedilen NeoCov virüsünün ACE2 reseptörüne koronavirüs patojeninden farklı bir şekilde bağlanması sonucunda oluştuğu belirtildi. Çinli bilim insanları, “Solunum yolu hastalığı geçirenlerde ya da koronavirüs aşısı olan kişilerde üretilen antikorlar ile protein molekülleri NeoCov’da etkili olmuyor. Başak bir ifadeyle mevcut aşılar NeCov virüsüne karşı koruma sağlamıyor.” dedi.

Çinli araştırmacılara göre, NeoCoV, MERS-CoV'nin potansiyel olarak birleşik yüksek ölüm oranını (ortalama olarak enfekte olmuş üç kişiden birinin öldüğü) ve mevcut SARS-CoV-2 koronavirüsünün yüksek bulaşma oranını taşıyor. Uzmanlar, vürüse karşı bağışıklık sisteminin tepkisini anlamak için daha fazla çalışma ve araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.



