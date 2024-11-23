Dünya bu aşk üçgenini konuşuyor! Ünlü futbolcu eski eşinin yeğeniyle düğün hazırlığında... Sosyal medyadan yorum yağdı

Brezilya kulübü Atlético Mineiro'nun kanat oyuncusu olan daha çok Hul adıyla bilinen Givanildo Vieira de Sousa özel hayatıyla gündemde. 38 yaşındaki futbolcu 2007'den 2019'a kadar Japonya'da tanıştığı İran Angelo ile evliydi; çiftin Ian ve Tiago adında oğulları ve Alice adında bir kızları vardı.

Eşi Angola'dan ayrıldıktan 5 ay sonra Hulk'un eski eşinin yeğeni Camila Angelo ile ilişki yaşamaya başladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Portal Leodias'ın haberine göre, 2020 yılının Eylül ayında Hulk, Çin'de Shanghai SIPG'de oynarken resmi olarak evlendiler. İkilinin dini nikahla birlikte Brezilya'nın Paraiba kıyısındaki bir plajda düğün yapacakları konuşuldu. Ancak kesin tarih henüz doğrulanmadı.