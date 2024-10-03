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  4. Estetik ameliyat maratonu canına mâl oldu! 8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçiren kadın hayatını kaybetti

Estetik ameliyat maratonu canına mâl oldu! 8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçiren kadın hayatını kaybetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 17:29
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24 yaşındaki Viviane Lira Monte, internette bulduğu bir cerrah aracılığıyla bir estetik operasyon maratonu yapmak istedi. 8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçiren kadın hayatını kaybetti. Polis olayı şüpheli olarak değerlendirdi.

Estetik ameliyat maratonu canına mâl oldu! 8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçiren kadın hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Ceara eyaletine bağlı Sobral bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Viviane Lira Monte isimli kadın 8 saat içinde 6 farklı estetik ameliyat geçirdi. Ameliyatın ilk bölümünde meme küçültme ve karın, kol, sırt ve çene bölgesine liposuction uygulandı. Daha sonra cerrah liposuction'dan aldığı yağı tekrar kalçasına yerleştirdi. Ancak estetik operasyon maratonu bir kabusa neden oldu.

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Ameliyattan 15 saat sonra Monte'in sağlığı hızla kötüleşti. Ailesi, onu yerel bir hastaneye kaldırırken dayanılmaz acılar içinde kaldığını söyledi. Karın boşluğunda oluşan enfeksiyonun kalp yetmezliğine yol açması sonucu 22 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Monte hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya estetik
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