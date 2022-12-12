Dünya bu çifti konuşuyor! Dünya Kupası’nda maçı izlemek yerine makyaj yapan kadına ayna olmayı seçti... O anlar canlı yayınlandı

Hırvatistan ve Brezilya arasında oynanan Dünya Kupası maçı tribünde ilginç anlara sahne oldu. Kamera sahadan tribündeki bir çifte odaklandığında sosyal medya bir anda hareketlendi. İsmi açıklanmayan çiftin görüntüleri kısa sürede gündem olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

‘acevengecko’ adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, bir adamın yanında oturan kadına telefonunu uzattığı ve kadının kamerayı likit eyeliner çekebilmesi için kullandığı görülüyor. Canlı yayına çıktığını fark eden adam ise kameralara doğru göz kırpıyor. O anda telefonu hareket ettirdiği için sinirlenen kadın adam doğru ciddi bir bakış atıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Şimdiye kadar Dünya Kupası'nda gördüğüm en iyi şey" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne adam ama?” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, “Hayalimdeki adam” dedi.