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Dünya bu çifti konuşuyor! Dünya Kupası’nda maçı izlemek yerine makyaj yapan kadına ayna olmayı seçti... O anlar canlı yayınlandı

12.12.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası maçı sırasında tribünde oturan bir erkek ve kadına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan ikiliden kadın makyaj yaptığı sırada erkeğin maçı izlenmek yerine cep telefonunu ayna olarak tutması herkesin ilgisini çekti. Canlı yayına takılan anları sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü küresel futbol etkinliğinde şimdiye kadar gördükleri en iyi şey olarak yorumladı.

Hırvatistan ve Brezilya arasında oynanan Dünya Kupası maçı tribünde ilginç anlara sahne oldu. Kamera sahadan tribündeki bir çifte odaklandığında sosyal medya bir anda hareketlendi. İsmi açıklanmayan çiftin görüntüleri kısa sürede gündem olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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‘acevengecko’ adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, bir adamın yanında oturan kadına telefonunu uzattığı ve kadının kamerayı likit eyeliner çekebilmesi için kullandığı görülüyor. Canlı yayına çıktığını fark eden adam ise kameralara doğru göz kırpıyor. O anda telefonu hareket ettirdiği için sinirlenen kadın adam doğru ciddi bir bakış atıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Şimdiye kadar Dünya Kupası'nda gördüğüm en iyi şey" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Ne adam ama?” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, “Hayalimdeki adam” dedi.

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