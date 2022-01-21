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Dünya bu düğünü konuşuyor! Damattan ayrılınca tören bıçağıyla evlendi

21.01.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Ni Putu Melina isimli bir kadın, düğünlerinden kısa bir süre önce damadın kendisini terk etmesi üzerine sembolik bir törenle bıçakla evlendi.

Dünya bu düğünü konuşuyor! Damattan ayrılınca tören bıçağıyla evlendi

Bali’de yaşayan 22 yaşındaki Ni Putu Melina isimli bir kadın, ailesinin ve kendisinin aşağılanmasını ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir Hindu geleneğinin parçası olarak geleneksel bir hançerle evlendi. Hamile olan Melina, sevgilisiyle düğünden sadece iki gün önce ayrıldı. Gelinin ailesinin yanlarına taşınma fikrine sıcak bakmayan damat ve Melina arasında büüyk bir anlaşmazlık yaşandı. Çift yollarını ayrımaya karar verince Melina, düğün gününde sembolik olarak damat yerine bir bıçakla evlenmeyi tercih etti.

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GELENEĞİ DEVAM ETTİRDİ

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Erkekliği temsil eden Melina’nın evlendiği hançerin ölüm veya diğer istisnai durumlarda düğüne gelemeyen damatların yerine geçebildiğine inanılıyor. Düğün bir anda sosyal medyada popüler oldu . Endonezya’nın büyük bir bölümüne yayılan düğün aslında Melina’nın çoğunun babasının kimliğini belirlemek adına yapılmıştı. Ancak kimlikte ve resmi kayıtlarda Melina yasal olarak evli kabul edilmediği için bekar bir anne olarak geçti.

Sosyal medyada popüler olan düğün görüntülerinin sonrasında Melina’nın babası Ketut Suwardita, "Bunun damat arayan diğer kızlara ders olmasını istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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