Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Pembe renkle evlenerek bir daha başka renk kullanmamaya yemin etti

Kay Sera isimli bir kadın, hayatı boyunca en sevdiği rengin pembe olduğunu söyleyerek onunla evlendi. Pembe renkle 40 yılı aşkın süredir devam eden bir beraberlikleri olduğundan söz eden Sera, bu aşkı bir üst noktaya taşımak istediğini belirtti. Hayatı boyunca pembe seçtiği her şeyin pembe renkte olduğunu ifade eden Sera, 2 yıl önce küçük bir çocuğun kendisiyle dalga geçmesi üzerine bu kararı verdiğini dile getirdi.

“NEDEN EVLENMİYORSUN?”

İki yıl önce pembe kıyafetleriyle parkta dolaştığı sırada kaykay yapan küçük bir çocuğun kendisine yaklaşarak “Pembe rengi çok seviyorsun değil mi?” diye sorduğundan söz eden Sera, çocuğun “Madem çok seviyorsun neden onunla evlenmiyorsun?” sözü üzerine hayatının en büyük kararını verdi.

Pembe renk ile evlenmek için Las Vegas’a giden Sera, yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendi. Düğüne davetliler pembenin çeşitli tonlarıyla katıldı. Düğün sırasında Sera pembe üstü açık bir arabaya oturarak hayatı boyunca bir daha başka bir renk kullanmayacağına dair yemin etti. Sera’nın Las Vegas’ta düzenlenen ilginç düğünü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



