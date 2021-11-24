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Dünya Hali dizisi final yapıyor!

24.11.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında bu sezon yaşanan final yapan dizilere bir yenisi daha katıldı. TRT ekranlarında yayınlanan Dünya Hali dizisi de final yapan yapımlar arasında yer alıyor.

Dünya Hali dizisi final yapıyor!

Televizyon ekranlarında bu sezon yaprak dökümü yaşanıyor. Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Cam Tavanlar, Ada Masalı ve son olarak Yalancı dizisinden sonra bir dizi hakkında daha final kararı verildi.

Geçtiğimiz sezondan beri Alparslan, Masumlar Apartmanı, Barbaroslar, Kıbrıs Zafere Doğru, Gönül Dağı, Teşkilat gibi dizilerle atak yapan TRT dizilerinin çoğu iyi reytingler almayı başarıyor.

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DÜNYA HALİ FİNAL YAPIYOR

TRT1’in umut bağladığı dizilerden birisi de absürt komedi hikayesi olarak öne çıkan Dünya Hali dizisiydi. Pelin Abay ile Caner Şahin ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin yaz döneminden bu yana yayınlandığını ama reytingler konusunda yüzü gülmedi.

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TRT1’in bu sezon tutmayan tek dizisi olarak öne çıkan Dünya Hali ne yazık ki final yaparak ekran ömrünü tamamlayacak. 24 Kasım Çarşamba akşamı 17. bölümü yayınlanacak olan dizinin 20. bölüm itibariyle ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Bu durumda 15 Aralık tarihinde Dünya Hali dizisinin normal şartlarda veda etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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