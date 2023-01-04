Dünya Kupası’nda futboldan daha çok o konuşulmuştu! Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll pembe bikinisiyle yaktı geçti

2022 Dünya Kupası boyunca futbolu gölgede bırakan kıyafet seçimleri nedeniyle hem eleştirilen hem de beğenilen Ivana Knöll, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmüştü. Dünya Kupası sırasında kazandığı popülerliği sosyal medya paylaşımlarıyla devam ettiren Knöll hayranlarını heyecanlandırmayı sürdürüyor. Son olarak yaz tatilini adeta sayfasına geri getiren fenomen isim pembe bikini takımıyla iskeleye yaslandığı anlarda çekilen kareleri paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Knöll, “Her zaman yaz kızı” notunu ekledi. Knöll’ün paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorumları toplamayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Vay canınan inanılmaz bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Köpekbalığına dikkat et” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Yaz aylarını sevme nedenim artık sensin” ifadelerini kullandı.