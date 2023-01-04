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Dünya Kupası’nda futboldan daha çok o konuşulmuştu! Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll pembe bikinisiyle yaktı geçti

04.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na kıyafet seçimleriyle damga vuran eski Hırvatistan güzeli Ivan Knöll, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. Kısa sürede dünya genelinde gneiş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll Instagram hesabından pembe bikini takımıyla çekildiği pozları paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Dünya Kupası’nda futboldan daha çok o konuşulmuştu! Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll pembe bikinisiyle yaktı geçti

2022 Dünya Kupası boyunca futbolu gölgede bırakan kıyafet seçimleri nedeniyle hem eleştirilen hem de beğenilen Ivana Knöll, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmüştü. Dünya Kupası sırasında kazandığı popülerliği sosyal medya paylaşımlarıyla devam ettiren Knöll hayranlarını heyecanlandırmayı sürdürüyor. Son olarak yaz tatilini adeta sayfasına geri getiren fenomen isim pembe bikini takımıyla iskeleye yaslandığı anlarda çekilen kareleri paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Knöll, “Her zaman yaz kızı” notunu ekledi. Knöll’ün paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorumları toplamayı başardı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Vay canınan inanılmaz bir güzellik” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, “Köpekbalığına dikkat et” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Yaz aylarını sevme nedenim artık sensin” ifadelerini kullandı.

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