Dünya Kupası’nı seksi tarzıyla sallamıştı! Miami Sahili'nde cimri beyaz bikinisiyle büyüledi

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami eyaletinde tatilin tadını çıkarttığı anları sosyal medyadan paylaştı. Fenomen isim Dünya Kupası için Katar'da geçirdiği süre boyunca , müstehcen kıyafet seçimiyle dünyanın dört bir yanındaki hayranların dikkatini çektiği için ün kazandı. Memleketi Hırvatistan’ın yarı finale kaldığı mücadeleyi büyük bir coşkuyla tribünden izleyen Knöll, yaşadığı Amerika’ya geri döndü ve şehrin ünlü kumsallarında güneşin tadını çıkartmaya başladı. Miami’deki kumsalda çekilen pozlarını paylaşan Knöll hayranlarını adeta büyüledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Beyaz bikini takımı içinde Miami sahilinde şezlonga otururken çekilen pozlarını paylaşan Knöll, 3.6 milyon takipçisinden tam not almayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Knöll’ün güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Sosyal medya fenomeni Knöll ise gönderisine, “Hayatımı en iyi şekilde yaşıyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Knöll hayranlarından olumlu tepkiler aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Bunu nasıl yapıyorsun bilmiyorum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Gerçekten harikasın” yorumunu yaptı.