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  4. Dünya Kupası’nın en seksi ismi yine sosyal medyada aktif! Masaj öncesinde ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

Dünya Kupası’nın en seksi ismi yine sosyal medyada aktif! Masaj öncesinde ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

31.03.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın fenomen ismi eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, sosyal medyada yine rahat durmadı. Dünya Kupası’ndaki cesur pozlarının ardından Instagram’da binlerce takipçiye ulaşan fenomen iç çamaşırına kadar soyunarak sosyal medyanın nabzını yeniden hızlandırdı.

Dünya Kupası’nın en seksi ismi yine sosyal medyada aktif! Masaj öncesinde ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

Sosyal medyada 3.4 milyon takipçisi bulunan eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası sırasında ülkesinin bayrağının renklerinden oluşan pek çok cesur kıyafeti giymişti. Katar’ın toplumsal kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştirilen Knöll, dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşmıştı. Hırvat güzel yeni futbol turnuvaları için hazırlandığını söylerken sosyal medya hesabında da aktif olmaya devam ediyor.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

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Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden hayranlarını masaj yaptırmadan öncesinde ayna karşısında çekilen iç çamaşırlı pozuyla selamladı.

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