Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı David Raya'nın sevgilisinden yarı çıplak poz! Minik bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi

Dünya Kupası'nda boy gösteren İspanya takımının yıldız futbolcusu David Raya'nın sevgilisi cesur pozları sosyal medyada olay oldu.
Her fırsatta David Raya'ya olan aşkını paylaştığı fotoğraflarla dile getiren güzel kadının bikinili paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
David Raya ile Haziran ayında tatile çıkan Tatiana Trouboul bu yaza adeta damga vurdu.
Göğüs dekolteli paylaşımları olay olan genç kadın, Kanarya Adaları Özerk Bölgesinin yedi adasından en büyüğü olan Tenefire'de üstsüz güneşlendi.
Net değeri 1,5 Milyon Dolar olan David Raya'nın sevgilisi Tatiana Trouboul görenleri adeta büyüledi.