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Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı David Raya'nın sevgilisinden yarı çıplak poz! Minik bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi

23.11.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Milli Futbol takımının yıldızı David Raya'nın sevgilisi Tatiana Trouboul'un Instagram hesabında paylaştığı kareler ülkesinde olay yarattı. Göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettiren genç kadın, bikinisinin üstünü çıkarıp güneşlendiği fotoğrafı paylaşmaktan da geri durmadı. Son olarak sevgilisi David Raya'ya "Günümü biraz daha özel hale getirdiğin için teşekkürler" notu düşen Tatiana Trouboul'un cesur pozları görenleri hayran bıraktı.

Dünya Kupası'nın İspanyol yıldızı David Raya'nın sevgilisinden yarı çıplak poz! Minik bikinisini çıkarıp üstsüz güneşlendi

Dünya Kupası'nda boy gösteren İspanya takımının yıldız futbolcusu David Raya'nın sevgilisi cesur pozları sosyal medyada olay oldu.

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İSPANYOL GÜZELİN, GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

Her fırsatta David Raya'ya olan aşkını paylaştığı fotoğraflarla dile getiren güzel kadının bikinili paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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İSPANYA'NIN YILDIZI DAVİD RAYA'NIN SEVGİLİSİNDEN İÇ GICIKLATAN POZLAR

David Raya ile Haziran ayında tatile çıkan Tatiana Trouboul bu yaza adeta damga vurdu.

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BİKİNİSİNİN ÜSTÜNÜ KENARA ATTI

Göğüs dekolteli paylaşımları olay olan genç kadın, Kanarya Adaları Özerk Bölgesinin yedi adasından en büyüğü olan Tenefire'de üstsüz güneşlendi.

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Net değeri 1,5 Milyon Dolar olan David Raya'nın sevgilisi Tatiana Trouboul görenleri adeta büyüledi.

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