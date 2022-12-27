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Dünya Kupasına damga vuran, eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada nefesleri kesti... Derin bacak ve sırt dekolteli elbisesi olay oldu

27.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası’nda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll memleketine dönünce cesur paylaşımlarına devam etti. Noel coşkusunu sosyal medya hesabına taşıyan Knöll, takipçilerinin yeni yıl planlarını sormak için derin bacak ve sırt dekolteli mavi bir elbiseyle çekilen pozlarını tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünya Kupasına damga vuran, eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll sosyal medyada nefesleri kesti... Derin bacak ve sırt dekolteli elbisesi olay oldu

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na damga vuran eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll takipçisi sayısını on kat daha arttırdı. Dünya Kupası’ndaki cesur paylaşımlarının sonrasında dikkatleri üzerine çeken Knöll yine hayranlarını büyüleyen bir paylaşıma imza attı. Katar dönüşünde Hırvatistan’da paylaşımlarına devam eden Knöll şatoyu anımsatan bir evin önünde derin bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle poz vererek beğeni butonunu çökertti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Kameraya arkasını dönerek verdiği pozlara Knöll, “Yılbaşı gecesi için planlarınız neler?” notunu ekledi. Knöll’ün paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz güzel görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yılbaşı gecesinde seni takip edeceğim” yorumunu yaptı.

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sosyal medya

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