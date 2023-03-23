Dünya liderlerinden ramazan mesajları

BM Genel Sekreteri Guterres dün paylaştığı ramazan mesajında “Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar kutsal ramazan ayına başlarken en içten dileklerimi gönderiyorum. Bu, anlayış ve merhamet ruhuyla bir araya gelme zamanıdır. İlham alalım ve herkes için daha adil ve eşitlikçi bir dünya inşa edelim. Hayırlı Ramazanlar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ramazan vesilesiyle duaların gücünün Ukrayna’nın Rusya’nın işgalinden kurtulmasına yardımcı olmasını dileyerek “Bir sonraki ramazan barış içinde ve Rusya'dan arınmış tüm Ukrayna topraklarında başlasın” temennisinde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, Türk ulusu ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını en içten duygularımla kutluyorum. Bu mübarek ramazan ayında gönlünüzün sevgi ile dolup taşmasını, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ederim” mesajını paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise hem Arapça hem de İbranice ‘hayırlı ramazanlar’ mesajı paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ramazan mesajında “Jill ve ben, burada ve dünyadaki Müslüman topluluklara mübarek ve müreffeh bir ay diliyoruz. Hayırlı ramazanlar!” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

