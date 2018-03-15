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'Dünya TV tarihinde bir ilki yaşadık' diyen Acun Ilıcalı 4 ülkede birinci oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Instagram'dan Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya'nın reytinglerini paylaştı. Hepsinde birinci olan Acun, "Dünya TV tarihinde bir ilki gerçekleştirdik." dedi.

'Dünya TV tarihinde bir ilki yaşadık' diyen Acun Ilıcalı 4 ülkede birinci oldu!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yurt dışına açılmanın meyvelerini toplamaya başladı. Acun, büyük başarısının fotoğrafını paylaşıp yeni hedeflerini anlattı.

" KOLOMBİYA VE AMERİKA'DA YAYINDA OLACAĞIZ"

Romanya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye'de aynı anda yayınlanan Survivor 4 ülkede de reytinglerde birinci oldu. Acun, reyting sonuçlarını paylaşıp altına şu notu düştü: "Aynı gün 4 ülkede aynı anda 1. olduk. Dünya televizyon tarihinde bir ilki yaşadık. Bütün ekibimi gönülden kutluyorum. Önce Kolombiya sonra Amerika'da yayında olacağız. Allah yardımcımız olsun."

İşte o paylaşım:

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Acun Ilıcalı SURVİVİOR 4 ülkede birinci oldu

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