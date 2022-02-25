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Dünya, Ukraynalı askerlerin son sözlerini konuşuyor! Teslim olun çağrısına böyle yanıt verdiler

25.02.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Romanya kıyılarında konuşlandırılan Ukrayna askerleri Rus denizcilerin ultimatomlarına verdikleri son yanıtla dünya gündemine oturdu. Rus denizciler telsizle 'teslim olun yoksa bombalanacaksınız' derken, Ukraynalı askerler küfürlü bir şekilde 'buradan defolup gidin' dedi. Bu, Ukraynalı askerlerin son sözleri oldu. Saniyeler sonra Ukraynalı askerlerin üzerine bomba yağdı.

Karadeniz'de Romanya yakınlarındaki küçük bir adada görevli Ukraynalı sınır muhafızları Perşembe günü bir Rus savaş gemisine teslim olmaları emredildiğinde verdikleri cevap sonrası Rus bombalarının hedefi oldu.

13 kişi olduğu iddia edilen küçük bir asker birliği, Odessa bölgesindeki Snake Island'a yerleştirildi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi başlatmasının ardından bölgeyi savunmaya başladı. Bir telsiz mesajında, gemideki bir denizci arkadaşlarına, 'Bu Rus askeri savaş gemisi' şeklinde seslendi.

''SİLAHLARINIZI BIRAKIN''

Telsizden daha sonra, ''Kan dökülmesini ve gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız'' yanıtı geldi.

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13 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Ancak Ukrayna sınır muhafızları Rus askerlerine küfürlü bir şekilde ''Buradan defolup gidin, teslim olmayacağız'' dedi. Bu, askerlerin son sözleri oldu. Telsizdeki Rus askerlerinin meydan okuyan Ukraynalılara karşı lanet ettikleri duyulduktan kısa süre sonra Ukraynalı askerlerin hepsi hava bombardımanında öldürüldü.

Perşembe günü geç saatlerde, Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky de askerlerin ölümünü kabul etti.

Ada, Ukrayna tarafından yönetiliyor ancak NATO üyesi Romanya'nın kıyılarından sadece birkaç kilometre uzakta bulunuyor. Yılan Adası stratejik olarak önemlidir çünkü Rusya'nın denize 12 deniz mili uzanan karasuları üzerinde hak iddia etmesine izin verecektir. Odessa, Mykolaiv ve Kherson liman kentlerine önemli nakliye kanallarını kapsamaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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