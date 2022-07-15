Dünya üzerindeki cehennem! Nam salmış Gitarama Hapishane'sinde olanlar mide bulandırıyor

Dünyadaki en cehennemvari yerlerden biri olarak kabul edilen Ruanda'nın başkenti Kigali'nin eteklerindeki Gitarama Hapishanesi, kötü şöhretiyle nam salmış yerlerden biri. Kalabalık nüfusu, pisliği ve acımasızlığıyla sahip olduğu kötü şöhretin hakkını veren bu hapishanenin içinde neler olduğuna dair detaylar ise şoke edici.

400 KİŞİLİKTİ

1960 yılında İngiliz işçiler için konut olarak inşa edilen Gitarama Hapishanesi, daha sonra yaklaşık 400 mahkumu barındırmak için tasarlanmış bir hapishaneye dönüştürüldü. 1990'ların ortasındaki korkunç Ruanda soykırımından 50.000'e yakın mahkum sayısıyla zirveyi gören Gitarama Hapishanesi'nin şu anda 7.000'in üzerinde mahkuma ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

HER GÜN YARIM DÜZİNE İNSAN ÖLÜYOR

Mahkumların oturabilecekleri veya ayakta durabilecekleri bir yer bulmak için çırpındığı hatta bazılarının açık tuvaletlerde, insan pisliği içinde uyuduğu söylenen bu hapishanede her gün yarım düzine insanın öldüğü bildirildi.

CESETLERİ YİYORLAR

Gitarama'nın bugün bile inanılmaz derecede acımasız bir hapishane olduğu, mahkumlara her gün çok az miktarda temel gıda sağlanması ve sık sık kavgalara yol açan aşırı kalabalık nedeniyle, bazı mahkûmların hayatta kalmak için ölülerin cesetlerini yemeye başvurduğuna inanılıyor.

AÇLIK VE HASTALIK YAYGIN

Yayınlanan bir habere göre mahkumlar o kadar aç ki hayatta kalmak için bazen birbirlerinin etini ısırıyorlar.Tek sorunun yemek olmadığı hapishanede, sağlıksız koşullarda çok sayıda erkek bir araya geldiği için hastalıkların da çok yaygın olduğu bildirildi.

VERİLER KORKUTUCU

Sıklıkla tıbbi yardıma ihtiyaç duydukları bildirilen mahkumların sevk edildiği hastaneden paylaşılan veriler gelen mahkumların %38'inin kırık kemikler ve ısırık izleri de dahil olmak üzere dayak sonrası etkilerden muzdarip olduklarını, diğer %41'inin ise kirli, dışkıyla bulanmış zeminde çıplak ayakla durmaktan çürüyen ayaklardan şikayetçi olduklarını gösterdi.

Mahkumların birçoğunun ayaklarında kangren geliştiği ve ayak parmaklarının tamamen düşene kadar çürüyebildiği de paylaşılan bilgiler arasında.

BUGÜN BİLE AYNI

Sadece 1995 yılında Gitarama'da 1000'den fazla erkeğin öldüğü bildirildi. Bugün bile dışkı ve çürümüş et kokusunun bir mil öteden algılanabildiği iddia ediliyor.



