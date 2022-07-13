Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 4 gündür kayıptı! Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

4 gündür kayıptı! Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

13.07.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Castleford bölgesinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 29 yaşındaki Abi Fisher isimli bir kadın cuma günü gece yarısından kısa bir süre önce evlerinin yakınlarında kayboldu. 4 günün sonunda cansız bedeni yol kenarındaki çalılıkların arasında bulunan Fisher’i öldürme şüphesiyle eşi tutuklandı.

4 gündür kayıptı! Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

2017 yılında Abi ve Matthew çifti hayatlarını birleştirerek mutlu bir evliliğe adım attı. İkili uzun yıllar boyunca devam eden tüp bebek tedavilerinin sonucunda geçtiğimiz aylarda kız bebeklerini kucağına aldı. İkili arasında her şeyin yolunda gittiği düşünülürken öğretmen olan Abi Fisher, evlerinin yakınında gece yarısından biraz önce aniden ortadan kayboldu. Kocası Matthew polis ekiplerine verdiği ifadesinde karısının hiçbir şey söylemeden evden çıktığını ve gideceği yer konusunda kendisine bilgi vermediğini söyledi.

5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”5 günlük bebeğini başka bir aileye sattı! “Burun ameliyatım için paraya ihtiyacım vardı”

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

kapak1

Batı Yorkshire Polisi, Abi’ye yönelik bir kayıp ilanı oluşturdu ve genç kadını aramak için çalışmalara başladı. Öğretmeni bulmak için yapılan çalışmalara gönüllüler de dahil oldu ve Abi'nin cesedi Güney Yorkshire'daki Brierley yakınlarındaki Southmoor Yolu'nda bulundu. Cesedin bulunmasının ardından eş Matthew, cinayetle suçlanarak gözaltına alındı.

''Kocasının katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin diye aylarca işkence çekti''Kocasının katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin diye aylarca işkence çekti

“HARİKA BİR ÖĞRETMENDİ”

kapak3

Abi’nin ölüm haberinin kısa sürede duyulması üzerine öğrencileri, velileri ve çalışma arkadaşları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Bir veli, “Bayan Abi Fisher, kızımın okulunda öğretmen ve kesinlikle harika bir insan. Ona söyleyecek sözüm yok” ifadelerini kullandı.

kapak4

Abi’nin çalışma arkadaşlarından biri ise, “Abi harika bir insandı ve okulumuzdaki çocuklara harika bir öğretmendi. İnanılmaz derecede kibar ve sevecen tüm meslektaşlarını ve okuldaki çocukları severdi” dedi.

Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Bütün bir şişe alkolü kafasına dikti, sonrası tamamen kâbus...Arkadaşlarıyla iddiaya girdi! Bütün bir şişe alkolü kafasına dikti, sonrası tamamen kâbus...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler
Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergilediGenç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi
Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldıDehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Öğretmen İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

İlginizi Çekebilir

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Canan Karatay televizyonda açıkladı: En sağlıklı şeydir...

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.