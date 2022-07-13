4 gündür kayıptı! Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

2017 yılında Abi ve Matthew çifti hayatlarını birleştirerek mutlu bir evliliğe adım attı. İkili uzun yıllar boyunca devam eden tüp bebek tedavilerinin sonucunda geçtiğimiz aylarda kız bebeklerini kucağına aldı. İkili arasında her şeyin yolunda gittiği düşünülürken öğretmen olan Abi Fisher, evlerinin yakınında gece yarısından biraz önce aniden ortadan kayboldu. Kocası Matthew polis ekiplerine verdiği ifadesinde karısının hiçbir şey söylemeden evden çıktığını ve gideceği yer konusunda kendisine bilgi vermediğini söyledi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Batı Yorkshire Polisi, Abi’ye yönelik bir kayıp ilanı oluşturdu ve genç kadını aramak için çalışmalara başladı. Öğretmeni bulmak için yapılan çalışmalara gönüllüler de dahil oldu ve Abi'nin cesedi Güney Yorkshire'daki Brierley yakınlarındaki Southmoor Yolu'nda bulundu. Cesedin bulunmasının ardından eş Matthew, cinayetle suçlanarak gözaltına alındı.

“HARİKA BİR ÖĞRETMENDİ”

Abi’nin ölüm haberinin kısa sürede duyulması üzerine öğrencileri, velileri ve çalışma arkadaşları sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Bir veli, “Bayan Abi Fisher, kızımın okulunda öğretmen ve kesinlikle harika bir insan. Ona söyleyecek sözüm yok” ifadelerini kullandı.

Abi’nin çalışma arkadaşlarından biri ise, “Abi harika bir insandı ve okulumuzdaki çocuklara harika bir öğretmendi. İnanılmaz derecede kibar ve sevecen tüm meslektaşlarını ve okuldaki çocukları severdi” dedi.



