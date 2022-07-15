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Evlilik programına katılarak ünlemişti! Nişanlısını parçalara ayırdı, kalbini ve cinsel organını dondurucuda sakladı

15.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da yaşanan bir cinayet ülkede geniş yankı uyandırdı. Eski bir cinayet davasında müvekkilini savunan avukat Petr Begun, 39 yaşındaki nişanlısı Olha Davydenko’yu boğarak öldürmekten tutuklandı. Avukatın nişanlısını öldürdükten sonra genç kadını parçalar ayırdığı, kalbi ve cinsle organını dondurucuda sakladığı ortaya çıktı. Korkunç olayın detayları kan dondurdu.

Evlilik programına katılarak ünlemişti! Nişanlısını parçalara ayırdı, kalbini ve cinsel organını dondurucuda sakladı

37 yaşındaki avukat Begun, 2019 yılında Ukrayna’da yayınlanan “Kör Düğün” isimli bir evlilik programına katılarak ünlemişti. Programda kendisini motivasyon koçu olarak tanıtan Begun, kendisini “Neşeli, arkadaş canlısı, mutlu, aktif, kıvrak zekalı, yaratıcı, espri anlayışı olan bir iyimserim. Düşünmeye ve yaratmaya çalışıyorum, çabuk öğreniyorum, spor yapıyorum ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye çalışıyorum.” sözleriyle anlatmıştı. Kendisini mükemmel bir eş adayı olarak tanımlayan Begun, bu yılın başlarında tanıştığı nişanlısını acımadan öldürdü.

POLİS BASKININDA ORTAYA ÇIKTI

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Avukat Petr Begun, 39 yaşındaki nişanlısı Olha Davydenko'yu aralarında çıkan tartışmanın ardından boğaral öldürdü. Ardından ise cesetten kurtulmak isteyen Begun, nişanlısının cansız bedeninin parçalara ayırdı. Davydenko’nun vücudunun bazı parçalarını attığı sırada dikkatleri çeken adam, nişanlısının kalbini ve cinsel oraganını ise evindeki derin dondurucuda saklamaya karar verdi.

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Bölge polis şefi Andrei Nebytov olaya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Sevgilisinin kalbini, böbreklerini ve cinsel organını parçaladı. Birkaç gün boyunca evinden cansız bedene ait olduğunu düşündüğümüz bazı kalıntılar çıkartırken görüldü. Özellikle bisikletiyle gezintiye çıktığı sıralarda yanında şüpheli paketlerin olduğu görgü tanıklarınca ifade edildi” dedi.

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PARMAK İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

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Kurbanın cansız bedenine ait pelvisi ve omurgasının bir kısmı evlerinin yakınında bulunan bir gölette bavulun içinde bulundu. Kopmuş parmakları ve ayakları ise göletin yanındaki bir alanda çöp torbasının içinde keşfedildi.

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Polis şefi Nebytov'un açıklamasında göre kurban önce kıyafetlerinden tanındı ve daha sonra parmak izlerinden teşhis edildi. Raporda, cinayetinin 'ölümcül aşk, sinizm ve Kiev bölgesindeki suçun izlerini saklamaya yönelik umutsuz bir girişimin korkunç bir hikayesi' olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ukrayna
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