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Dünya'ya çarpma ihtimali var! Git gide daha da yaklaşıyor... Yeni keşfedilen asteroid korku saçıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.01.2025 12:57
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Yeni bir tehdit gökyüzünden geliyor! 2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan 60 metre genişliğindeki '2024 YR4' asteroidi, git gide daha çok yaklaşacak. ESA ve NASA, bu gök taşının çarpma riski taşıdığını belirtiyor. Bilim insanları, olası çarpışma bölgesinin Güney Amerika’dan Güney Afrika’ya kadar uzandığını açıkladı.

Dünya'ya çarpma ihtimali var! Git gide daha da yaklaşıyor... Yeni keşfedilen asteroid korku saçıyor

Uzmanlar, ‘2024 YR4’ adı verilen asteroidin, Aralık 2032’de Dünya’ya çok yaklaşacağını açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA’ya göre, bu gök taşı Dünya’ya 106 bin kilometre kadar yaklaşabilir. Fakat yörüngedeki belirsizlikler düşünüldüğünde doğrudan Dünya’ya çarpma ihtimali de bulunuyor.

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NEREDEYSE BİR KITALIK YERİ KAPSIYOR

Mevcut verilere göre, olası çarpışma noktası Güney Amerika’dan Atlantik Okyanusu’na ve Güney Afrika’ya kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. Ancak bilim insanları, kesin bilgilerin ancak ilerleyen gözlemlerle ortaya çıkacağını belirtiyor.

60 METRE GENİŞLİĞİNDE!

Asteroidin boyutu ve yapısı, etkisinin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörler. Tahminlere göre, ‘2024 YR4’ yaklaşık 60 metre genişliğinde fakat yüzeyinin parlaklığına bağlı olarak bu ölçüm değişebilir.

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2032 ANLAŞILACAK

Gök bilimciler, önümüzdeki yıllarda ‘2024 YR4’ü yakından izleyerek daha doğru hesaplamalar yapmayı planlıyor. 2028’de gök taşı Dünya’ya daha yakın geçecek ve bu sayede boyutu, yapısı ve yörüngesi hakkında daha kesin verilere ulaşılabilecek. Bu çalışmalar sonucunda ‘2024 YR4’ün, 2032’de gerçekten bir tehlike oluşturup oluşturmadığı netlik kazanacak.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya NASA göktaşı asteroid
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