Dünyaca ünlü buzuki virtüözü Hakan İtik yoğun bakımda

Greek müziğinin repertuvar bankası, dünyanın sayılı ve tescilli buzuki üstadlarından olan Hakan İtik, geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sanatçının peritonit (karınzarı iltihabı) geçirdiği öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası olan İtik için başta sanatçı Fedon olmak üzere sanat dünyasından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından dua istedi.

HAKAN İTİK KİMDİR?

1960 yılında istanbulda doğdu. Marmara Üniversitesi kamu yönetimi okudu. Lise ve Üniversite yıllarındaki tutkusu olan müziğe gitarla başladı. Daha sonra çeşitli gruplarda gitarist olarak müzik icra etti.

1983 yılında Buzukiyle tanıştı ve Mandra taverna'da çalıştı. Bu tarihten sonra Kıbrıs asıllı şarkıcı Fedon ile tanıştı ve uzun yıllardan beri birlikte müzik yapmaktadırlar.

Zorba,Theo gibi ünlü tavernaların emsalsiz tınısı, Greek müziğinin repertuar bankası ve dünyanın sayılı ve tescilli Buzuki üstadlarından olan Hakan İtik, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

