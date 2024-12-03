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  4. Dünyaca ünlü film serisi hayranlarının başına bela açtı! Aldıkları koleksiyon parçaları 'silah' sayılınca ortalık karıştı

Dünyaca ünlü film serisi hayranlarının başına bela açtı! Aldıkları koleksiyon parçaları 'silah' sayılınca ortalık karıştı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 16:27
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Japonya'da, Harry Potter filmindeki Godric Gryffindor kılıcı replikaları "gerçek bir kılıç kadar keskin" olduğu için büyük bir skandala yol açtı! 350'den fazla kılıç, ülkenin katı silah yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle geri çağrıldı. 200 dolara satılan bu kılıçlar, 6 santimetreden uzun bıçaklarıyla yasayı çiğniyor.

Dünyaca ünlü film serisi hayranlarının başına bela açtı! Aldıkları koleksiyon parçaları 'silah' sayılınca ortalık karıştı

Japonya'da satılan Harry Potter film serisindeki Godric Gryffindor kılıcının replikaları, "gerçek bir kılıç kadar keskin" olmaları nedeniyle geri çağrıldı. Satışa sunulan kılıçların, ülkenin silah yasalarını ihlal ettiği bildirildi. Şirket, kılıçların Mayıs 2023 ile Nisan 2024 arasında satıldığını açıkladı.

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350’DEN FAZLA SATILDI

Toplamda 350'den fazla Godric Gryffindor kılıcı repliqasının satışa sunulduğu belirtilirken, her bir kılıcın 200 dolardan satıldığı ifade edildi. Yetkililer, bu kılıçların 6 santimetreden uzun bıçak taşımakla ilgili Japonya’daki sıkı yasayı ihlal ettiği konusunda uyarıda bulundu.

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6 SANTİMETREDEN UZUN BIÇAKLAR YASAK

Japonya’da, silah yasası gereği 6 santimetreden uzun bıçak taşımak yasak. Yetkililer, bu yasayı ihlal eden kişilerin iki yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ŞİRKET YARDIM EDECEĞİNİ DUYURDU

Şirket, kılıçları satın alan müşterilere yardımcı olacağını ve ürünlerin geri verilmesiyle birlikte para iadesi yapılacağı bilgisini paylaştı. Yetkililer, bu durumun halk güvenliğini sağlamak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Japonya kılıç harry potter
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