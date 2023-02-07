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Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı!

07.02.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü isimler, deprem dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Russell Crowe, Antonio Banderas, Mark Ruffalo, Dua Lipa, Mark Eliyahu, George Takei, Evgeny Grinko, Yngwie Malmsteen ve Manowar, üzüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Dünyaca ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajı!

Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe, Dua Lipa ve Mark Eliyahu'nun da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Oscar ödüllü oyuncu Crowe, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Ah Türkiye. Kalbim. Haberler çok kötü." ifadelerini kullandı.

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Oyuncu ve yönetmen Antonio Banderas, Instagram hesabındaki mesajında depremin yaşandığı bölgenin haritasını paylaşarak, yaşanan trajedi nedeniyle Türk ve Suriye halkını dayanışmayla kucakladığını belirtti.

3 Grammy ödülü sahibi İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Yiğit Turhan'ın paylaşımına kişisel Instagram hesabında yer vererek, "Türkiye için üzgünüm. Depremden etkilenenlere sevgilerimi ve dualarımı yolluyorum." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

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Oscarlı oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senaryo yazarı Mark Ruffalo, Ahbab Derneği ile ilgili bir paylaşıma yer vererek, "Yardım etmek isterseniz, bu insanlar Türkiye'de arama kurtarma yapıyor." ifadelerini kullandı.

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"KALBİM SİZİNLE"

"Uzay Yolu" dizisinin oyuncularından George Takei, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen iki güçlü depremin yıkımı ve can kaybı karşısında dilim tutuldu ve harap oldum. Dünya, binlerce kurbana yardım etmek için elinden geleni yapmalıdır." paylaşımında bulundu.

Rus piyanist Evgeny Grinko, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, depremden duyduğu üzüntüyü, "Başınız sağ olsun. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbim sizinle." sözleriyle dile getirdi.

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İsrailli müzisyen Mark Eliyahu, Instagram'da Türkiye ve Suriye bayraklarına yer vererek, "Kalbim sizinle." mesajını paylaştı.

İsveçli gitar virtüözü Yngwie Malmsteen de Twitter hesabında, "Dualarım, depremden etkilenen Türk ve Suriye halkıyla." paylaşımında bulundu.

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ABD'li heavy metal grubu Manowar'un sosyal medya hesaplarında ise grup üyelerinin depremden ötürü derin üzüntü duyduğu belirtilerek, "Hayatta kalanlara sabır, sevdiklerini kaybedenlere taziyelerimizi iletiyoruz." mesajı paylaşıldı. (AA)

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