HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremlerin ardından pek çok ülke harekete geçti! Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye doğru yola çıktı

Depremlerin ardından pek çok ülke harekete geçti! Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye doğru yola çıktı

06.02.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok ülke Türkiye'ye yardım ekipleri göndermeye başladı. ABD Başkanı Biden Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçildiğini bildirdi. İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya'nın yanı sıra çok sayıda ülke sağlık ve kurtarma ekipleri gönderileceğini duyurdu. Tayvan'dan ise 40 kişilik ekibi uçaklarla yola çıkarken, Gürcistan'dan da 60 kişilik ekip afet bölgesine kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Depremlerin ardından pek çok ülke harekete geçti! Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından dünyanın pek çok ülkesi peş peşe açıklamalarla yardım ekipleri gönderme kararlarını duyurdu. İlk olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ulaştı. Hatay'a doğru yola çıktı. 420 personelden oluşan ekip Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi.

thumbs_b_c_16e3607fb042a1c339de428f8802d7b5

TAYVAN VE GÜRCİSTAN'DAN YOLA ÇIKTILAR

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi'nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.

AW821659_02

Tayvan'ın da 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiği bildirildi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ulusal Yangın Ajansı (NFA), 40 arama kurtarma personelinin 3 özel eğitimli köpek ve 5 ton araç ve donanımla, yerel saatle 22.25'te (TSİ 17.25) Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi. Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye'ye afet çalışmaları için 200 bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

AA-20230206-30194542-30194531-ARAMA_KURTARMA_EKIPLERI_TAYVANDAN_TURKIYEYE_HAREKET_ETTI

AVRUPA ÜLKELERİ DE GÖNDERİYOR

İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Malta , Avusturya, Finlandiya, Hollanda ve Estonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderileceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibi göndereceklerini bildirdi. Cleverly, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, acil destek için Türkiye'ye 76 kişilik arama-kurtarma görevlileri ile kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri göndereceklerini duyurdu.

Dünya Türkiye için seferber oldu! "Sarsıldık, hazırız" Dünya Türkiye için seferber oldu! "Sarsıldık, hazırız"

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de, basına yaptığı açıklamada, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Robles, iki askeri uçağın bu akşam Türkiye'ye hareket edeceğini kaydetti.

İspanyol uçaklarında Askeri Acil Müdahale Birliği, Madrid özerk yönetiminden Acil Müdahale Ekibi, itfaiye erleri ve sağlık ilk yardım ekiplerinden 90'dan fazla kişi olacağı, ayrıca arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek köpeklerin de gönderileceği bildirildi. İspanya'da "Sınırsız İtfaiyeciler" örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 80 arama-kurtarma ekibi, İtalya yönetimi ise keşif ekibi gönderirken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de 139 arama kurtarma görevlisinin hazırlık yaptığını duyurdu.

BIDEN AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçtiğini bildirdi. ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştığını belirten Biden, ABD'nin söz konusu depreme hızlı bir şekilde yardım etmesi için gerekli talimatı verdiğini kaydetti.

Biden, üst düzey Amerikalı yetkililerin, gerekli her türlü yardımı koordine etmek için derhal Türk mevkidaşlarına ulaştığını aktararak, "Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremde yaralananlar ile yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçiyor." dedi.

ABD destekli insani yardım kurumlarının Suriye'deki yıkıma da yanıt verdiğini belirten Biden, "Bugün, kalbimiz ve en derin taziyelerimiz, kıymetli sevdiklerini kaybedenler, yaralananlar, evlerinin ve işyerlerinin yıkıldığına şahit olan herkesin yanında." ifadesini kullandı. (AA-DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremin merkezindeki yıkım havadan görüntülendiDepremin merkezindeki yıkım havadan görüntülendi
Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"
Saldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandıSaldırı talimatı harekete geçirdi: 15 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana Hatay Malatya Kahramanmaraş Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Havadan çekilen görüntü Türkiye'yi ağlattı

Osmaniye'de depremzedeler çadırlara yerleşmeye başladı

Osmaniye'de depremzedeler çadırlara yerleşmeye başladı

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''

Deprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dedi

Deprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dedi

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.