Depremlerin ardından pek çok ülke harekete geçti! Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye doğru yola çıktı

Türkiye'de 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından dünyanın pek çok ülkesi peş peşe açıklamalarla yardım ekipleri gönderme kararlarını duyurdu. İlk olarak kardeş ülke Azerbaycan'ın arama kurtarma ekipleri ulaştı. Hatay'a doğru yola çıktı. 420 personelden oluşan ekip Şakirpaşa Havalimanı'na indikten sonra Adana'daki AFAD binasına yönlendirildi.

TAYVAN VE GÜRCİSTAN'DAN YOLA ÇIKTILAR

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi'nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.

Tayvan'ın da 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiği bildirildi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ulusal Yangın Ajansı (NFA), 40 arama kurtarma personelinin 3 özel eğitimli köpek ve 5 ton araç ve donanımla, yerel saatle 22.25'te (TSİ 17.25) Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi. Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye'ye afet çalışmaları için 200 bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

AVRUPA ÜLKELERİ DE GÖNDERİYOR

İngiltere, İsviçre, İtalya, İspanya, Malta , Avusturya, Finlandiya, Hollanda ve Estonya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderileceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Türkiye'ye 76 kişilik kurtarma ekibi göndereceklerini bildirdi. Cleverly, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, acil destek için Türkiye'ye 76 kişilik arama-kurtarma görevlileri ile kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri göndereceklerini duyurdu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de, basına yaptığı açıklamada, iki askeri uçakla 90'dan fazla kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu. Robles, iki askeri uçağın bu akşam Türkiye'ye hareket edeceğini kaydetti.

İspanyol uçaklarında Askeri Acil Müdahale Birliği, Madrid özerk yönetiminden Acil Müdahale Ekibi, itfaiye erleri ve sağlık ilk yardım ekiplerinden 90'dan fazla kişi olacağı, ayrıca arama ve kurtarma çalışmalarına destek verecek köpeklerin de gönderileceği bildirildi. İspanya'da "Sınırsız İtfaiyeciler" örgütü gibi bazı sivil yardım ekipleri de 10-15 kişilik gruplarla yardım için Türkiye'ye gideceğini açıkladı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 80 arama-kurtarma ekibi, İtalya yönetimi ise keşif ekibi gönderirken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de 139 arama kurtarma görevlisinin hazırlık yaptığını duyurdu.

BIDEN AÇIKLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'deki depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, ABD'nin Türkiye'ye yapılacak yardımlar için harekete geçtiğini bildirdi. ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştığını belirten Biden, ABD'nin söz konusu depreme hızlı bir şekilde yardım etmesi için gerekli talimatı verdiğini kaydetti.

Biden, üst düzey Amerikalı yetkililerin, gerekli her türlü yardımı koordine etmek için derhal Türk mevkidaşlarına ulaştığını aktararak, "Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremde yaralananlar ile yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçiyor." dedi.

ABD destekli insani yardım kurumlarının Suriye'deki yıkıma da yanıt verdiğini belirten Biden, "Bugün, kalbimiz ve en derin taziyelerimiz, kıymetli sevdiklerini kaybedenler, yaralananlar, evlerinin ve işyerlerinin yıkıldığına şahit olan herkesin yanında." ifadesini kullandı. (AA-DHA)



