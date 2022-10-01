Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

ABD'li model Kendall Jenner, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren güzel model, akvaryumun üzerine uzandığı yarı çıplak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kendall Jenner'in göğüslerini elleriyle örtmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Kris Jenner ve Caitlyn Jenner çiftinin kızı olarak dünyaya gelen güzel model, kardeşleri Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kim Kardashian gibi isimlerle birlikte, dünyanın en çok para kazanan ünlüleri arasında yer alıyor.

Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kendall Jenner, çıplak pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Henüz 13 yaşındayken modelliğe adım atan Kendall Jenner, yalnızca güzelliğiyle değil, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Kısa bir süre önce Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile beraberlik yaşayan Kendall Jenner'a, Hadid kardeşlerden onay çıkmadığı iddia edilmişti.

Bella ve Gigi kardeşlerin, bu beraberliğe olumlu bakmadığı iddiası, magazin aleminde bomba etkisi yaratmıştı.

Öte yandan Kendall Jenner'ın NBA yıldızı Devin Booker ile yaşadığı tutkulu aşk da, bir dönem çokça konuşulan konular arasındaydı.

Öyle ki, gözde çiftin gizlice evlendiği bile öne sürülmüştü.



