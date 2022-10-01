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Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

01.10.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini sarsan dünyaca ünlü model Kendall Jenner, bu defa yarı çıplak pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Kendall Jenner'ın iddialı paylaşımı, kısa sürede 4 milyondan fazla beğeni aldı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

ABD'li model Kendall Jenner, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren güzel model, akvaryumun üzerine uzandığı yarı çıplak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kendall Jenner'in göğüslerini elleriyle örtmesi, dikkatlerden kaçmadı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Kris Jenner ve Caitlyn Jenner çiftinin kızı olarak dünyaya gelen güzel model, kardeşleri Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Kim Kardashian gibi isimlerle birlikte, dünyanın en çok para kazanan ünlüleri arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kendall Jenner, çıplak pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Henüz 13 yaşındayken modelliğe adım atan Kendall Jenner, yalnızca güzelliğiyle değil, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Kısa bir süre önce Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid ile beraberlik yaşayan Kendall Jenner'a, Hadid kardeşlerden onay çıkmadığı iddia edilmişti.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Bella ve Gigi kardeşlerin, bu beraberliğe olumlu bakmadığı iddiası, magazin aleminde bomba etkisi yaratmıştı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Öte yandan Kendall Jenner'ın NBA yıldızı Devin Booker ile yaşadığı tutkulu aşk da, bir dönem çokça konuşulan konular arasındaydı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı

Öyle ki, gözde çiftin gizlice evlendiği bile öne sürülmüştü.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner yarı çıplak pozunu paylaştı! Göğüslerini bakın nasıl kapadı


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