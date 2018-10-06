MAGAZİN

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü opera sanatçısı, Barselonalı soprano Montserrat Caballe 85 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti

2012 yılında geçirdiği felç sonrası, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kronik safra kesisi sorunu sebebiyle İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti.

Freddi Mercury ile düet yaptıkları 'Barcelona' şarkısıyla da büyük çıkış yakalayan opera sanatçısı, bu sabah Sant Pau Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

1964 yılında evlendiği İspanyol tenor Bernabe Marti ile iki çocuğu var.

Ünlü opera sanatçısı için 8 Ekim Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.

PARTNER'Bu ne hınçmış!''Bu ne hınçmış!'
Bu sefer 'Kedi Kız' olduBu sefer 'Kedi Kız' oldu
Magazin dünyası bu kavgayı konuşuyor! Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdiMagazin dünyası bu kavgayı konuşuyor! Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Montserrat Caballe oldu

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Uluslarası Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Çaldığı 40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutmuştu! Süre doldu

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Trump’ın adayı Brett Kavanaugh ülkeyi böldü: Yargıca isyan

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailesinden sonra bir darbe daha! Hadise’ye kraliyet golü

Ailesinden sonra bir darbe daha! Hadise’ye kraliyet golü

Levent Kırca ve Yılmaz Erdoğan'ın kızları birlikte gece gezmesinde

Levent Kırca ve Yılmaz Erdoğan'ın kızları birlikte gece gezmesinde

Tamer Karadağlı 'Ferhunde Hanımlar'daki rol arkadaşıyla yakalandı

Tamer Karadağlı 'Ferhunde Hanımlar'daki rol arkadaşıyla yakalandı

Bu sefer 'Kedi Kız' oldu

Bu sefer 'Kedi Kız' oldu

Magazin dünyası bu kavgayı konuşuyor! Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdi

Magazin dünyası bu kavgayı konuşuyor! Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdi

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.