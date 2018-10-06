Dünyaca ünlü opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti

2012 yılında geçirdiği felç sonrası, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana kronik safra kesisi sorunu sebebiyle İspanya'nın Barselona kentindeki bir hastanede gözetim altında tutulan 85 yaşındaki opera sanatçısı Montserrat Caballe hayatını kaybetti.

Freddi Mercury ile düet yaptıkları 'Barcelona' şarkısıyla da büyük çıkış yakalayan opera sanatçısı, bu sabah Sant Pau Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

1964 yılında evlendiği İspanyol tenor Bernabe Marti ile iki çocuğu var.

Ünlü opera sanatçısı için 8 Ekim Pazartesi günü cenaze töreni düzenlenecek.

