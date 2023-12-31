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Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti: O yapımlarla tanınıyordu...

31.12.2023 10:50 | Son Güncelleme:
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“The Full Monty,” “Shakespeare In Love” ve “The Best Exotic Marigold Hotel” gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tom Wilkinson 75 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü İngiliz aktör Tom Wilkinson 75 yaşında hayata veda etti. “The Full Monty,” “Shakespeare In Love” ve “The Best Exotic Marigold Hotel” gibi unutulmaz yapımlarda yer alan aktör, sinema dünyasındaki iz bırakan kariyeriyle tanınıyordu.

Ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, eşi ve ailesiyle birlikte evinde olduğu sırada aniden yaşamını yitirdiği belirtildi.

TOM WİLKİNSON KİMDİR?

Wilkinson, tamamı erkeklerden oluşan bir striptiz gösterisi düzenleyen Sheffield'li bir grup işsiz çelik işçisini konu alan 1997 yapımı komedi filmi The Full Monty'de canlandırdığı Gerald Arthur Cooper karakterindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Bafta ödülü almıştı.

Aktör 'Aşık Shakespeare', Christopher Nolan'ın yönettiği 'Batman Başlıyor', 'Büyük Budapeşte Oteli' ve 'İnci Küpeli Kız' dahil olmak üzere 130'dan fazla film ve TV filminde rol aldı. Toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra, George Clooney'nin başrol oynadığı 2007 yapımı hukuk gerilim filmi 'Michael Clayton' ve yaslı bir babayı canlandırdığı 2001 yapımı 'In the Bedroom' ile de iki kez Oscar adaylığı bulunuyordu.

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