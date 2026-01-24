Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı!

Amsterdam yetkilileri, et tüketiminin aşırı düzeylere ulaşmasının kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarını artırdığına dikkat çekti.

Yeni düzenleme ile özellikle çocuklar ve gençler üzerinde etkili olan reklamların sınırlandırılması, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

2050 HEDEFİ

Kararın bir diğer önemli gerekçesi ise çevresel etkiler. Et reklamlarının kaldırılmasının bitki temelli beslenmeyi özendireceğini ve uzun vadede karbon ayak izini azaltacağı vurgulandı.

Yetkililer, gıda kaynaklı karbon emisyonlarının büyük kısmının et üretiminden geçtiğini söyledi. Karar, 2050’ye kadar beslenmede yüzde 50 bitki bazlı gıdaya geçme hedefini destekliyor.

BELEDİYE MECLİSİ KARARI ONAYLADI

Amsterdam Belediye Meclisi, kararı onayladı. 45 üyeden 27’si et reklamlarının yasaklanmasına oy verdi.

Hayvanlar Partisi ve Yeşil/Sol Parti’nin teklifiyle kabul edilen düzenleme 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek.

HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Yasak; metro istasyonları, otobüs durakları, belediyeye ait billboardlar ve dijital reklam panoları gibi tüm kamuya açık alanları kapsıyor. Özel mülkiyete ait reklam alanları ise düzenlemenin dışında tutuluyor.

DESTEK DE VAR, TEPKİ DE

Çevre örgütleri ve halk sağlığı savunucuları kararı memnuniyetle karşılarken, bazı et üreticileri ve reklam şirketleri düzenlemenin ticari özgürlüklere zarar vereceğini savundu. Belediye ise kararın ifade özgürlüğünü değil, kamu yararını öncelediğini belirtti.

DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

Uzmanlar, Amsterdam’ın bu adımının başka büyük şehirler için de emsal teşkil edebileceğini düşünüyor. Özellikle iklim hedefleri doğrultusunda benzer reklam yasaklarının Avrupa genelinde gündeme gelebileceği ifade ediliyor.