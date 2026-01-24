YEMEK

Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, kamuya açık alanlarda tüm et reklamlarını yasaklayarak dünyada bunu yapan ilk başkent oldu. Karar, halk sağlığını korumayı ve iklim krizine karşı karbon salınımını azaltmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Amsterdam yetkilileri, et tüketiminin aşırı düzeylere ulaşmasının kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarını artırdığına dikkat çekti.

Yeni düzenleme ile özellikle çocuklar ve gençler üzerinde etkili olan reklamların sınırlandırılması, daha sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı! 1

2050 HEDEFİ

Kararın bir diğer önemli gerekçesi ise çevresel etkiler. Et reklamlarının kaldırılmasının bitki temelli beslenmeyi özendireceğini ve uzun vadede karbon ayak izini azaltacağı vurgulandı.

Yetkililer, gıda kaynaklı karbon emisyonlarının büyük kısmının et üretiminden geçtiğini söyledi. Karar, 2050’ye kadar beslenmede yüzde 50 bitki bazlı gıdaya geçme hedefini destekliyor.

BELEDİYE MECLİSİ KARARI ONAYLADI

Amsterdam Belediye Meclisi, kararı onayladı. 45 üyeden 27’si et reklamlarının yasaklanmasına oy verdi.

Hayvanlar Partisi ve Yeşil/Sol Parti’nin teklifiyle kabul edilen düzenleme 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı! 2

HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Yasak; metro istasyonları, otobüs durakları, belediyeye ait billboardlar ve dijital reklam panoları gibi tüm kamuya açık alanları kapsıyor. Özel mülkiyete ait reklam alanları ise düzenlemenin dışında tutuluyor.

Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı! 3

DESTEK DE VAR, TEPKİ DE

Çevre örgütleri ve halk sağlığı savunucuları kararı memnuniyetle karşılarken, bazı et üreticileri ve reklam şirketleri düzenlemenin ticari özgürlüklere zarar vereceğini savundu. Belediye ise kararın ifade özgürlüğünü değil, kamu yararını öncelediğini belirtti.

Dünyada ilk kez bir başkent et reklamlarını yasakladı! 4

DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

Uzmanlar, Amsterdam’ın bu adımının başka büyük şehirler için de emsal teşkil edebileceğini düşünüyor. Özellikle iklim hedefleri doğrultusunda benzer reklam yasaklarının Avrupa genelinde gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

