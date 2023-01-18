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Dünyada ‘zombi insan’ paniği! Çin’den sonra şimdi de Kolombiya’da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı

18.01.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Çin’deki bir metroda çekilen görüntüler dünyada geniş yankı uyandırmıştı. İsmi açıklanmayan bir kişinin aniden yolculuk yapan adamın üzerine atlayarak yüzünü parçaladığı anlar gündem olmuştu. Çin’deki kadının ardından Kolombiya’da hastanede tedavi gören bir adamın hareketleri ‘zombi insan’ iddialarını güçlendirdi.

Dünyada ‘zombi insan’ paniği! Çin’den sonra şimdi de Kolombiya’da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı

Çin’de geçtiğimiz günlerde seyir halindeki bir metroda çekilen ilginç görüntüler şaşkınlık yaratmıştı. İsmi açıklanmayan bir kadın yolcu yolculuk sırasında aniden hiç tanımadığı bir adamın üzerine atlayarak yüzünü parçalamıştı. Çin’de kaydedilen görüntülerin etkisi hâlâ sosyal medyada devam ederken bir ‘zombi insan’ iddiası da Kolombiya’dan geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Kolombiya’da bir hastanede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Hastanede tedavi altına alınan ismi açıklanmayan adamın aniden yatağından kalkarak yaptığı garip davranışlar sosyal medya kullanıcılarının ‘zombi insan’ söylemlerini güçlendirdi. Kolombiyalı adam sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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