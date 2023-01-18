Dünyada ‘zombi insan’ paniği! Çin’den sonra şimdi de Kolombiya’da ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı

Çin’de geçtiğimiz günlerde seyir halindeki bir metroda çekilen ilginç görüntüler şaşkınlık yaratmıştı. İsmi açıklanmayan bir kadın yolcu yolculuk sırasında aniden hiç tanımadığı bir adamın üzerine atlayarak yüzünü parçalamıştı. Çin’de kaydedilen görüntülerin etkisi hâlâ sosyal medyada devam ederken bir ‘zombi insan’ iddiası da Kolombiya’dan geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kolombiya’da bir hastanede kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Hastanede tedavi altına alınan ismi açıklanmayan adamın aniden yatağından kalkarak yaptığı garip davranışlar sosyal medya kullanıcılarının ‘zombi insan’ söylemlerini güçlendirdi. Kolombiyalı adam sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.