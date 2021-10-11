Dünyadaki bütün ülkeleri gören en genç insan! Lexie Alford, Guinness Dünya Rekoru'nu almayı başardı

Dünya turuna çıkmak aslında pek çok kişinin hayalleri arasında yer alıyor. “Ölmeden önce mutlaka yapılacaklar listesi” maddelerinden biri mutlaka seyahatle ilgilidir. 21 yaşındaki Amerikalı gezgin Lexie Alford, dünya üzerindeki 196 ülkeyi de gezerek bu turu tamamladı. Bu sayede ise dünya üzerinde her ülkeyi gören en genç insan olmayı başardı. Çok küçük yaşlardan beri seyahat ettiğini söyleyen Alford, maceralarını “Lexielimitless” adını verdiği bir Instagram sayfasından paylaşıyor.

202 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Dünyanın her yerine yaptığı seyahatlerinden kareleri paylaşan Alford’un sosyal medya hesabında 202 bin takipçisi bulunuyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seyahat acentesi olan annesi Alford’un gezgin ruhunun temelini oluşturuyor. Alford, “Büyürken dünyanın dört bir yanındaki iş gezileri için anneme eşlik ettim. Onunla beraber 70’de fazla ülkeye gittik. 6 yılı aşkın bir süre boyunca para biriktirdim ve 18 yaşında üniversiteden mezun olduğumda kendi işim olarak maceracı olmaya karar verdim” dedi.

Seyahati boyunca pek çok zorlukla karşılaştığını anlatan Alford, Venezuela ve Pakistan gibi ülkeler için vize almanın çok zor olduğunu belirtti. Dünyanın pek çok yerine gitmesine rağmen tarihi dokusu ile Mısır’a, sıcakkanlı yerlileri sayesinde ise Kuzey Pakistan’da harika deneyimler yaşadığını ifade etti.



