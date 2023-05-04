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Dünyanın dört bir yanında dans eden fenomen İstanbul’a geldi! Figürleri sinirlendirilince ortalık bir anda karıştı

04.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada birbirinden ilginç dans figürlerini sergileyerek fenomene dönüşen Noel Robinson’un son adresi İstanbul oldu. İstanbul’da kalabalık bir grubun önünde dans eden Robinson’un figürleri bir vatandaşı sinirlendirdi. Robinson performansını sergilediği sırada İstanbul’da hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan ‘neolgoescrazy’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan fenomen Noel Robinson dünyanın pek çok noktasında yaptığı dans performanslarıyla gündem yarattı. Danslarında izleyenleri sinirlendiren figürler sergileyerek kısa sürede fenomene dönüşen Robinson İstanbul’da sert tepki gördü. İstanbul’daki dans performansına sinirlenen bir kişi herkesin içinde Robinson’un boğazına yapıştı. O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

iç-kapak

Galata Kulesi’nin önünde dans eden Robinson kendisini izleyen bir kişinin yanına giderek havaya yumruk atar gibi figürler sergiledi. İlk anda Robinson’un dans ettiğini anlamayan adam boğazına yapıştı. Ardından ise dans ettiğini anlayınca gülümseyerek Robinson’u izlemeye başladı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Dans fenomen

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