'Dünyanın en büyük ağzına' sahip kadını Samantha Ramsdell, son meydan okumasında yenildi

Geçen yıl 'dünyanın en büyük ağzına' sahip kadını olarak viral olan Amerikalı Samantha Ramsdell , başarısıyla ünlü rekorlar kitabı Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tanınmıştı. 31 yaşındaki Samantha Ramsdell, can sıkıntısı nedeniyle videolar çekmeye başladığını kısa sürede gönderilerinin popüler olmasından sonra bir fenomene dönüştüğünü ifade etti. Videoları 50 milyon görüntülenmeye ulaşan Ramsdell, “Sıcak bir çöreği tek bir seferde ısırmam için bana meydan okudular. Bunu kabul edİyorum” dedi.

ÖNCE TADINDAN BAHSETTİ

Amerikalı sosyal medya fenomeni öncelikli olarak çöreğin kokusundan bahsetti. Ardından ise meydan okumayı gerçekleştirmek için ağzını kocaman açtı. Ağız ölçüsü 6.52 cm olan maksimum gerileme sayesinde Guinness Rekortmeni oldu.

MİLYONLARCA KİŞİ TAKİP EDİYOR

2.9 milyon TikTok takipçisine sahip olan Ramsdell, çocukluk yıllarında ağız ölçüleri nedeniyle yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığını dile getirdi. Şimdilerde alışılmışın dışındaki ağız ölçüleri sayesinde dikkatleri üzerine çektiğini ve fenomen olmayı başardığını ifade eden Ramsdell, halinden memnun olduğunu söyledi.



