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Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, üstsüz pozunu paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

18.03.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna’ya yardım etmek için bağış kampanyası başlatan markaları ve fenomenleri eleştiren Chatfield, sosyal medya hesabından tamamen üstsüz bir pozunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Abbie Chatfield, üstsüz pozunu paylaştı! Takipçilerinden yorum yağdı

Sosyal medya fenomeni ve realite yıldızı olan Abbie Chatfield, Instagram hesabından bir iç çamaşırı markasıyla yaptığı çekimin kamera arkası görüntülerini yayınladı. 26 yaşındaki ünlü isim çekimler sırasında tamamen üstsüz göründüğü bir fotoğrafını yayınladı. Chatfield’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya popüler oldu. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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“ÇOK MU FAZLA?”

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İç çamaşırının üzerini çıkartarak kameralara gülümseyen Chatfield, görüntüsünü krem rengi bir çizmeyle kombinledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 383 bin takipçisine seslenen Chatfield, gönderisine “Çok mu fazla? Hayır mı?” notunu ekledi.

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Sosyal medya fenomeninin paylaşımına takipçileri yorumlarıyla cevap verdi. Bir takipçisi fenomen isme, “Chatfield her zaman çoktur ama asla çok fazla değil” şeklinde yorum yaptı. Bir diğer ise “Her zamanki gibi muhteşem görünüyorsun” diyerek fenomen ismi övdü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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