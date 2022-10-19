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Sosyal medyadaki seksi paylaşımları yüzünden spor salonundan kovulmuştu! Mini şortuyla geri göndü

19.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada fitness ve sağlıklı yaşam tüyoları verdiği bir Instagram hesabı bulunan Shirls, 6 yıl öncesinde üyesi olduğu yerel spor salonundan kovulduğunu itiraf etti. Sosyal medya paylaşımlarını müstehcen bulan spor salonu yetkilileri tarafından kovulan Shirls, aynı salona yıllar sonra süper mini şortuyla döndü. O anları sosyal medyadan paylaşan Shirls’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medyadaki seksi paylaşımları yüzünden spor salonundan kovulmuştu! Mini şortuyla geri göndü

Sosyal medyada seksi paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yerel bir spor salonunda üyeliği iptal edilen Shirls, fotoğraf çekerken yakalandığı için kovulduğunu itiraf etmişti. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Shirls, “Altı yıldır üyesi olduğum küçük spor salınından seksi Intagram fotoğrafları çektiğim için atıldım” demişti. Shirls, soyunma odasında pembe bir dambıl tutarken spor sütyeni ve şoruyla poz verdiği anların tepkiyle karşılandığını söyledi.

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BİR GELDİ, PİR GELDİ

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Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımda Shirls, süper mini şortuyla yeniden spor salonunda antreman yaptığı anları gösterdi. Dar kamuflajlı şortu ve sütyeninin altına sıkıştırdığı bol beyaz gömleğiyle kameraya poz veren Shirls gönderisine, “Bu yaşamdaki tüm güvensizliklerinizi çözebilir ve gerçekten istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Bütün sorunları kendiniz çözebileceğiniz gibi herkese kocaman bir bebek gibi ağlayabilirsiniz” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Fitness
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