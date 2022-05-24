Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen kadından şaşırtan soru! “Bu kadar yeterli mi?”

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak isteyen sosyal medya fenomeni Natasha Crown, geçirdiği estetik operasyonların sonrasında popülerliğini arttırdı. 27 yaşındaki model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine kalçasını daha fazla büyütüp büyütmemesi konusunda fikir danıştı.

“HEDEFİM BU YÖNDE”

Sırbistan’da yaşayan fenomen isim dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için şimdiye kadar 5 popo kaldırma ameliyatı oldu. 6. ameliyatı için hazırlık yaptığını ifade eden Crown, “Dünyanın en büyük kalçasına sahip olacağım. Hedefim bu yönde ve ona ulaşacağım. 20 yaşındayken ilk ameliyatımı yaptırdım. Son Brezilya popo kaldırma ameliyatımı ise geçtiğimiz ay oldum. Şimdi 6. ameliyat için hazırlanıyorum” dedi.

Fiziksel görüntüsünün bazen erkekleri korkuttuğundan söz eden ve düzenli ilişki konusunda kendisini başarısız hissettiğini dile getiren Crown, “Erkekler nedenini anlayamadığım bir şekilde benden çekiniyorlar. Büyük kalçalı olmam onları üzeceğim anlamına gelmiyor. Aşık olmak istiyorum” diye konuştu.



