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Dünyanın en büyük koleksiyonuna sahip! Harry Potter bağımlılığı herkesi şaşırttı

13.12.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47 yaşındaki Tracey Nicol-Lewis'in JK Rowling'in çalışmalarına olan tutkusu, 2002 yılında oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı ilk izlediğinde başladı. Dünyanın en büyük Harry Potter hayran koleksiyonuna sahip olan Tracey Nicol-Lewis, düğününde de büyücülük temasını kullandı.

Dünyanın en büyük koleksiyonuna sahip! Harry Potter bağımlılığı herkesi şaşırttı

47 yaşındaki Tracey Nicol-Lewis, sinemada gişe rekortmeni olan ve tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Harry Potter serisinin fanatikleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 20 yıldır Harry Potter koleksiyonu yapan Lewis’in biriktirdikleri arasında asalar, LEGO setleri, sanat eserleri ve özel baskı kitaplar dahil olmak üzere toplam 6.300 parça bulunuyor. Kendisini gibi Harry Potter tutkunu olan 45 yaşındaki Martin’le hayatını birleştiren Lewis, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu temalı bir düğün yaptı.

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“KOCAMIN ÖLÜMÜYLE BAŞA ÇIKMAMA YARDIMCI OLDU”

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Düğünde Hogwart cübbesi giyen konuklar, Ateş Kadehi kitabından yırtılan sayfalardan gelin buketi yaptı. Düğün pastasının tepesinde altın bir asa ve sihirli bir değnek yer aldı. Lewis, ikonik Ölüm Yadigarları sembolleriyle süslenmiş Gryffindor kırmızısı ve altın renginde bir gelinlik bile giydi. Lewis aynı zamanda bu koleksiyonun 2005 yılında vefat eden ilk kocası Simon Nicol-Lewis’in ölümüyle başa çıkmasına yardım ettiği için büyücülük dünyasının özel olduğunu itiraf etti.

REKORA İMZA ATTILAR

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Tracey Nicol-Lewis ve Martin koleksiyonları için Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na başvurdular. Birlikte her bir öğenin fotoğrafını çektiler ve en az beş saat sürem sayım süreci için video çektiler. Hem dünyanın en büyük Harry Potter hem de Büyücülük Dünyası koleksiyonlarına sahip olduğu çifte iki ödül birden geldi.

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