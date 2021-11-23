Dünyanın en büyük penisine sahip olan adam, kendisini ünlülerin aradığını iddia etti

Jonah Falcon, birçok kişiye tanıdık gelmese de Google'da 'dünyanın en büyük penisi' araması yapıldığında kullanıcıların karşısına çıkan ilk isim olarak biliniyor. Penisinin erekte olduğunda 34 santimetre olduğunu öne süren ABD'li adam, resmi olmayan dünya rekoruna sahip. Popülerliğinin her geçen gün artmasıyla birlikte dünyaca ünlü isimlerin ilgisini çektiğini belirten Falcon, amatör olarak oyunculuk yapıyor. Arkadaşlarının arkadaşları aracılığıyla ünlü isimlerin kendisiyle iletişim kurduğunu ifade eden Jonah, “Oscar adayları ve Oscar kazanan ünlülerle ilişki yaşadım. Ama bunun hakkında açıklama yapamam. Hatta ilişki yaşadığım isimlerin cinsiyetini dahi söyleyemem. Bu çok sınırlı bir liste ve bu yüzden daha fazla daraltmak istemiyorum” dedi.

“BENİ ARADILAR”

Ünlü isimlerle iletişime geçmek için bir çaba sarf etmediğinden söz eden Falcon, “Çoğu zaman beni kendileri aradılar. İlişkilerimin bazıları ortak olarak katıldığımız partilerde oluştu. Çoğu gerçekten büyük bir penise sahip olduğumu belirtti” diye konuştu.

Oyunculuk kariyeri için çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Falcon, fiziksel görüntüsündeki değişikliğin kimi zaman dezavantajlı durumlar doğurduğunu da itiraf etti.



